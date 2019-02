La oposición urge a que se haga una reforma integral de Santa Florentina

El Ayuntamiento dice que ha invertido más de 250.000 euros en el mercado durante la presente legislatura.

Los cuatro partidos de la oposición del Ayuntamiento de Cartagena -PP, MC, Ciudadanos y Podemos- han mostrado su preocupación por el récord histórico de puestos cerrados que sufre el mercado municipal de Santa Florentina, que tiene el 38% de los sitios sin actividad, tal y como avanzó ayer LA OPINIÓN. En resumen, reclaman al Ayuntamiento que lleve a cabo una reforma integral de la plaza de abastos para frenar su deterioro y reactivar la actividad comercial. En este sentido, MC Cartagena recuerda que en el pleno celebrado el 3 octubre se aprobó por unanimidad una moción presentada por esta formación. En ella se urgía al Gobierno local, que lidera la alcaldesa socialista Ana Belén Castejón, a realizar una reforma integral del mercado.

Han pasado ya cuatro meses de este acuerdo plenario y aún no se conoce ningún avance al respecto. No obstante, el Ejecutivo municipal hizo ayer un balance de las actuaciones realizadas en el mercado durante la presente legislatura. Entre ellas, el Área de Estrategia Económica destacó que «se han hecho dos importantes reformas». Una en agosto de 2016, por importe de 108.742 euros, y otra, adjudicada en diciembre de 2018, por valor de 118.429 euros. Esta última mejora consiste en la reforma de una decena de puestos desocupados de fruta. Los comerciantes contradicen al Consistorio, y aseguran que las obras no han empezado aún. Al margen de esto, el Ayuntamiento enumera otras tareas efectuadas. Cuenta que se ha hecho una reparación de puertas y escaleras adjudicada por 2.041 euros, se ha cambiado la iluminación por luces LED con una inversión de 2.991 euros, se ha puesto fibra óptica por 4.487 euros y se están reparando las filtraciones del techo para eliminar las «cataratas» que los vendedores denunciaron que hubieron durante la gota fría de finales de 2018.

Además, se han instalado cámaras de vigilancia y alarmas con una inversión de 18.055 euros. No obstante, los vendedores han cuestionado que las cámaras funcionen, tras producirse robos de género cuando los puestos estaban cerrados. El Consistorio dice que funcionan todas menos una, que se mojó.

El PP pidió explicaciones por las cámaras en el último pleno municipal. Precisamente, los populares acusan al Gobierno de «castigar» a los comerciantes. Critican que en estos cuatro años «no se ha hecho nada», y afirman que «hay puestos sin adjudicar, graves deficiencias que afectan a la cubierta del edificio y se han perdido miles de euros en subvenciones». Respecto a las ayudas, el Consistorio comenta que ha asistido en la gestión de la petición de subvención de la Dirección General de Comercio, obteniendo 6.000 euros en 2018. También dice que la les prestó ayuda a los comerciantes para tramitar una subvención municipal para la dinamización del comercio de proximidad. Aunque esta no fue concedida por no estar los vendedores en alta en el registro de asociaciones del área de Descentralización.



Gisbert y el parking sin abrir

Cabe destacar que el Gobierno local sacó a licitación el pasado mes la reforma y explotación del aparcamiento subterráneo del mercado Santa Florentina. De todos modos, ninguna empresa ha pujado por él. Los comerciantes quieren que se mejore el pliego de condiciones para que sea más atractivo para la inversión privada. Sobre ello, Podemos propone a la Administración local que el parking no se privatice, y sea explotado por el Ayuntamiento.

Al margen de esta plaza de abastos, Ciudadanos también centra sus críticas en el estado del mercado Gisbert. La formación naranja informa de que el plazo de ejecución para el proyecto de reforma de 7.000 euros terminó hace un mes y exige verlo para incluirlo en los presupuestos municipales de 2019.