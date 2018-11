El trazado del AVE se decidirá antes de fin de año

El Consejo de Administración de Cartagena Alta Velocidad se reunirá antes de fin de año en la ciudad portuaria para elegir el trazado definitivo para la llegada del AVE al municipio, según informó ayer el Ayuntamiento. Esto supone una nueva fecha tras los anteriores anuncios de que esta decisión se iba a producir, primeramente en septiembre, siendo pospuesto sucesivamente hasta el anuncio efectuado en el día de ayer. El Consistorio ha indicado que los técnicos del Ministerio de Fomento han evaluado todas las alternativas posibles, teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en consenso con vecinos y empresarios. En estos estudios se ha evaluado el coste de las infraestructuras, desglosando el trazado destinado a mercancías y el de pasajeros.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha enmarcado la reunión celebrada ayer entre el secretario de Estado de Infraestructuras, Vivienda y Transportes, Pedro Saura, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, en la necesidad de que todas las instituciones implicadas tengan la información necesaria antes de adoptar la decisión definitiva.

Además, la regidora ha revelado que el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Joaquín Segado, también ha sido informado desde la secretaria de Estado de la necesidad de que técnicos de ambos organismos empiecen a trabajar de forma conjunta, al tiempo que ha añadido que en los próximos días se informará también a empresarios, vecinos y al resto de partidos políticos.

Una vez que se elija el trazado definitivo, se procederá de forma inmediata a la licitación del proyecto, tal y como se comprometieron tanto el delegado del Gobierno como el Ministerio de Fomento, han agregado las mismas fuentes. El consejo de Administración de Cartagena Alta Velocidad acordó el 19 de julio dejar en suspenso el acuerdo adoptado el 28 de mayo de este año, que apostaba por la entrada en superficie, hasta que no se realizara un estudio de viabilidad de la alternativa planteada por el pleno del Ayuntamiento de Cartagena. El acuerdo contemplaba que la integración ferroviaria no generara muros dentro del municipio, no estrangulara el crecimiento de la ciudad y sus barrios, apostara por la intermodalidad, no atravesase núcleos de población y se desviase de Alumbres y conectase con la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).