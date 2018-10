Torralba da marcha atrás con el taxi tras aceptar unas libranzas que "beneficiaban" a las VTC

Radio Taxi Cartagena realizó ayer una huelga para presionar al Ayuntamiento con el fin de que se incluyera una reivindicación de este colectivo en el nuevo sistema de libranzas de taxistas, que se va a votar el próximo día 30 de octubre. Esta emisora engloba a más del 70% de las licencias que hay en el municipio, con 182 taxistas asociados. La misma hizo la protesta para exigir que en la votación se modificase una de las opciones posibles. Esta consiste en que los taxistas tienen que librar dos días a la semana, uno en jornada laborable, y otro en sábado o domingo. Se trata de algo que hasta ahora aplicaba Radio Taxi Cartagena de manera interna, pero la opción propuesta hasta ahora no permite que los taxistas trabajen haciendo servicios concertados los días de libranza. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento desecharon esta posibilidad, presentada por Radio Taxi Cartagena. Junto a esta alternativa también se ofrecen otras dos que no contentan a este colectivo. Una de ellas es que los taxis no libren ningún día, y, la otra, que solo libren un día a la semana.

Para Eusebio Rodríguez, presidente de Radio Taxi Cartagena, las libranzas que se han planteado «benefician directamente» a las VTC (Vehículos de Turismo con Conductor). Por ello, más de un centenar de taxistas sacaron ayer sus coches a la calle para protestar. En principio, el parón iba a ser de 24 horas, desde las siete de la mañana de ayer hasta hoy. Sin embargo, los taxistas desconvocaron la huelga sobre las tres de la tarde tras reunirse con el concejal de Servicios Públicos, Juan Pedro Torralba (PSOE). Instantes antes del encuentro, alrededor de una veintena de taxistas se concentraron en la plaza del Ayuntamiento con silbatos para exigir que el edil les atendiera. Radio Taxi Cartagena informa de que una vez explicada la situación al concejal, el Gobierno local ha dado marcha atrás en su propuesta de libranzas para el sector. «Nos han prometido que nos mandarán por escrito la nueva propuesta, que incluye la opción que queremos la mayoría de taxistas, que se libre dos días a la semana y que se puedan hacer servicios concertados durante las jornadas de libranzas», señala Rodríguez.

Por su parte, el concejal anunció que el Ayuntamiento creará una mesa del taxi, en la que estarán integradas las asociaciones de trabajadores, sindicatos, Cámara de Comercio y la patronal COEC, para buscar soluciones reales a los problemas del sector. «Lo que pretendemos es que los 253 taxistas sean quienes decidan cuantos días de libranza quieren y, una vez que se hayan puesto de acuerdo en este punto, crear una mesa de trabajo donde tendrá cabida cualquier agente social que pueda contribuir a garantizar la estabilidad del sector y de los profesionales del taxi», manifiesta Torralba.

En cuanto a la propuesta de Radio Taxi Cartagena, para poder atender servicios especiales durante las libranzas, el edil explica que «nosotros no estamos en contra de que continúen atendiendo los servicios que tengan pactados de antemano, pero tenemos que estar seguros de que no existe ningún impedimento legal, porque lo más importante es la seguridad de los trabajadores del taxi». De hecho, Torralba indica que se ha redactado una ordenanza, que se va a llevar a Junta de Gobierno «en breve», y que incluye las aportaciones de las asociaciones del taxi. Entre las novedades de la misma destaca que todos los taxis pueden operar con total libertad en cualquier parte del municipio, al crearse una zona única. Además, ya se han iniciado las conversaciones con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para la redacción de un convenio que les permita elaborar un estudio de viabilidad del sector del taxi.

Por otra parte, el MC Cartagena critica la «censura» que hizo el Gobierno local a la propuesta de Radio Taxi. Además, critica que «se han retrasado sine die las ayudas de 2018, que no sabemos cuándo podrán cobrar, porque la alcaldesa sigue retrasándolas».