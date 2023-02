¿Qué significa para la Concejalía de Cultura, Turismo y Deportes poder participar en la Carrera de la Mujer?

La Carrera de la Mujer es una de las citas más destacadas en el calendario social y deportivo municipal. A lo largo del año, Murcia acoge en sus calles más de 30 pruebas, con amplio seguimiento y numerosos participantes llegados de diferentes puntos de la Región y de otras Comunidades Autónomas. Murcia se proyecta así, a través de este tipo de citas, como una ciudad ideal para acoger la práctica deportiva. Además, en el caso de la Carrera de la Mujer, se combina con la difusión de un mensaje de igualdad, tan necesario, que hay que seguir desarrollando y haciendo calar en nuestra sociedad.

La Non Stop Madrid Murcia es un magnífico ejemplo de que la organización de pruebas deportivas a nivel nacional puede suponer un escaparate perfecto para dar a conocer el valor turístico de una ciudad. ¿Cómo pueden verse beneficiados el resto de ámbitos gracias al deporte en la capital murciana?

La Murcia Non Stop Madrid-Murcia, que en 2023 cumple su tercera edición, ha sido todo un éxito. Impulsada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, la prueba se ha convertido en un hito destacado de Mountain Bike en España y un foco de interés, cada vez mayor, para el turismo ciclable. Cerca del millar de ciclistas conocen ya la experiencia de la Murcia Non Stop. Alrededor de 300 en la primera edición y cerca de 600 participantes en la segunda, finalizaron su reto en la Plaza Belluga con la Catedral de Murcia de fondo. Un escaparate ideal para nuestro municipio, que sirve no solo para promocionar Murcia, sino que además incide en la puesta en valor de nuestro patrimonio natural y que está incluida en la línea del turismo sostenible.

¿Qué actuaciones se llevan a cabo desde el Ayuntamiento de Murcia para mejorar las infraestructuras deportivas con las que cuenta la ciudad?

La Concejalía de Deportes está llevando a cabo una inversión histórica en nuestro municipio. Desde 2021, se han ejecutado obras por valor de 635.000 euros. Actualmente están ejecutando trabajos con una inversión por encima de 974.000 euros, y están en redacción otros que en total suman más de 5 millones de euros, alcanzando por tanto una inversión global de casi 7 millones y medio de euros desde que se inició este equipo de gobierno. Estamos hablando de cifras históricas, las mayores que ha tenido nunca el deporte en nuestra ciudad. Instalaciones muy deterioradas están siendo renovadas y entregadas a sus usuarios en las mejores condiciones. Es el caso de los campos de fútbol de nuestras pedanías, o de nuestras piscinas o de instalaciones deportivas bandera de nuestro municipio como el Polideportivo José Barnés, para el que se van a destinar más de 600.000 euros. Pocas ciudades cuentan en su núcleo urbano con instalaciones como las que tiene Murcia con el Barnés, de ahí que haya que cuidarlas y ofrecérselas a los usuarios en el mejor estado.

¿Y en el ámbito femenino, qué acciones se llevan a cabo para que la igualdad entre hombres y mujeres también llegue al deporte?

Contamos con una convocatoria de subvenciones con criterios especialmente dirigidos a equipos femeninos y mujeres deportistas. También se trabaja mediante convenios, como el que mantenemos con la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, facilitando el uso de las instalaciones deportivas municipales. Desde la Concejalía, apoyamos la organización de actividades que visibilicen el papel de la mujer y la carrera de este próximo domingo es un ejemplo. Aún queda camino por recorrer y vamos a seguir trabajando para proyectar aún más en este ámbito. Para ello también ayudan los éxitos de grandes deportistas murcianas como Laura Gil o Silvia Lloris. Sin duda, son un buen ejemplo para próximas generaciones.

Hace unos días también anunció una bonificación muy importante para el alquiler de instalaciones deportivas.

Así es. Vamos a ampliar la bonificación del alquiler de las instalaciones deportivas municipales al 100% a los equipos federados de todos los deportes y en todas sus categorías. Además, también bonificaremos hasta el 80% los precios para el público general de manera indefinida. En dos años, desde la Concejalía hemos conseguido bonificar a todos los equipos de todos los deportes, incluyendo ahora en este último ejercicio a la categoría senior. Una medida que tiene como objetivo fomentar el deporte y su práctica en nuestro municipio en todos los niveles.

En septiembre se conocerá si Murcia se convierte en una de las sedes de la candidatura española para organizar el Mundial de Fútbol de 2030. ¿Está la ciudad preparada para albergar un evento de esta magnitud, y de ser así, qué beneficios conllevaría para la sociedad murciana?

El Mundial de Fútbol es la cita por excelencia del deporte a nivel internacional. Muy pocos eventos hay que superen las oportunidades de proyección que ofrece su organización. Las dos administraciones y la Federación de Fútbol de la Región de Murcia estamos haciendo un magnífico trabajo de forma coordinada para lograr que seamos sede de la candidatura española. Vamos por muy buen camino e iremos dando nuevos detalles que hablarán de la solidez de las aspiraciones de Murcia.