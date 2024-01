La Noche de Reyes ha quedado oficialmente atrás, pero todavía permanecen vivas en nuestra memoria las imágenes de los mejores momentos de las cabalgatas. En estos peculiares desfiles, donde se puede encontrar todo tipo de excentricidades, se han convertido en un auténtico caladero de memes que año tras año nos deja momentos tan simpáticos como el oso desnucado o los extraños disfraces de Los Simpsons.

Este 2024, las cabalgatas de Reyes celebradas en todos los rincones de España durante la noche del 5 de enero dejaron momentos tan épicos como la divertida coreografía que protagonizaron un grupo de superhéroes en el desfile de Yecla, en la Región de Murcia al ritmo de Nathy Peluso o el joven de Pamplona disfrazado de romano que se tomó muy enserio su papel: "aquí vamos a por el nene Jesús, que aquí no tiene que estar".

Ibai Llanos 'se deja ver' en el desfile de Reyes de Cartagena

Desde la pasada noche del 5 de enero hasta la fecha se ha viralizado un vídeo de TikTok del usuario Borjaveraa, donde quedó registrada la intervención del que pareciera un doble o, por lo menos, una persona de complexión singularmente parecida a la del famoso streamer Ibai Llanos.

Bailando al son de 'El burrito sabanero' y con un disfraz cuanto menos llamativo, el Ibai Llanos de Cartagena ha dado la vuelta a todas las redes sociales en cuestión de días, tanto que el original se ha visto obligado a reaccionar a su propio vídeo en el que Borjaveraa apuntaba "Qué humilde Ibai Llanos en la cabalgata".

Aunque sin duda no se trataba del Ibai Llanos original, muchas personas pensaron lo mismo, ya que aseguran que "todo el mundo de Cartagena lo pensó, mi familia echándole fotos".

Tanta ha sido la repercusión del vídeo de tan solo 20 que el propio Ibai la ha compartido en sus redes sociales con una "explicación" que ha dejado sin palabras a media España: "Este vídeo de YouTube no tendrá sentido", bromeando con la posibilidad de fuera realmente el streamer quien protagonizaba los pasitos prohibidos para un futuro vídeo destinado a la famosa plataforma de vídeos en línea.

Este vídeo de youtube no tendrá sentido pic.twitter.com/y4iCD3dvYS — Ibai (@IbaiLlanos) 6 de enero de 2024

Ibai Llanos entrevista a su doble en la cabalgata de Reyes de Cartagena

No contento con compartir el vídeo y reaccionar a él, Ibai Llanos ha entrevistado en su canal de Twitch al joven cartagenero que participó en la cabalgata de Reyes de Cartagena y que acabó, fortuitamente, convertido en su doble durante algunas horas: "Yo salí con mi comparsa Grupo Coreográfico Paraíso con una fantasía que tenemos de hace algunos años del Rey León. En este caso pues mi personaje es Pumba, creo que está bastante claro. Y bueno, sí que es verdad que alguna vez antes de esto algún grupo de niños sí me ma dicho "oye, Ibai, una foto", pero sí es cierto que en el desfile fue brutal: la cantidad de gente que me iba llamando "¡Ibai, ibai, ibai!"