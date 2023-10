Irse a otro país para estudiar, trabajar o pasar una temporada aprendiendo idiomas siempre entraña algunos riesgos: el choque cultural entre gastronomía, costumbres y horarios puede dificultar la adaptación cuando salimos de nuestra zona de confort, pero también es una de las partes más interesantes de conocer otros lugares.

De esto puede dar fe Rebeca Blanes, una usuaria murciana en TikTok que cuenta su día a día viviendo en Estados Unidos. En uno de sus últimos vídeos se ha hecho viral al relatar cómo ligan los hombres de América del Norte con las mujeres, en concreto con las españolas.

La polémica forma de ligar de los americanos, contada por una joven de Murcia

La murciana ha comenzado evaluando que "aquí se pasan el juego" y ha comparado cómo se entra a las personas en el país norteamericano frente a las consabidas técnicas españolas. Mientras que aquí estamos acostumbrados a un primer tanteo a través de redes sociales como Instagram, donde se busca saber "si tiene novio, si no tiene, si te gusta, si no te gusta... primero se tantea", en Estados Unidos es bien diferente.

Los americanos, según explican, van de frente: "esa primera fase está descartada. Ellos, si tú le pareces guapa, se van a presentar. No sé qué y hola, soy Pepito, me pareces guapísima". La joven de Murcia continúa explicando qué discurso tendría un muchacho americano para intentar cortejar a una española :"¿Puedo sacarte por ahí, puedo tener una cita contigo o estás libre este día?

Según relata, "da igual que no los conozcas, da igual. Para ellos es como supernormal, que sin conocerlos de nada te inviten a salir por ahí".

La tiktoker ha comentado que "el factor de 'no te conozco' y a lo mejor eres un psicópata no lo tienen presente", aunque considera que son respetuosos cuando descubren que la persona en cuestión tiene pareja: "y ya cuando les dices, tengo novio, entonces dicen, 'ah, vale, es porque tienes novio".

En los comentarios de la publicación, que ya supera los 30.000 'me gusta', hay opiniones de todas las clases sobre esta polémica técnica de ligoteo 'Made in USA': "Bueno mira, al menos son directos y sin rodeos! Que siempre irá mejor ser así que luego te líen diciéndote que sí cuando puede que en realidad NO", explica una usuaria; mientras que otra evalúa directamente, "A mí me asustarían, me gusta primero tener una amistad".