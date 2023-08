Las temperaturas están dejando bastante de que hablar este verano. Y es que, el calor ha venido pisando fuerte y parece que no va a frenarse. A pesar de que estos meses y esta estación del año sea normal las altas temperaturas, hay límites que están asustando a los expertos acerca de las causas que lo pueden provocar y sobre todo de las consecuencias que puede tener en los habitantes y en el cambio climático.

Aviso de la AEMET

En muchas regiones las temperaturas han superado los 40º y no ha resultado una situación agradable para la mayoría. Por esta razón, no se para de especular acerca de las extremas subidas de temperatura. Aunque parece un fenómeno que no vaya a cambiar y de hecho, todo lo contrario, hay ciertas zonas de nuestro país que se han visto más afectadas que otras en este sentido.

La AEMET, asociación de meteorología, es de las encargadas de lanzar últimos avisos acerca de las temperaturas con la intención de saber en qué regiones las olas de calor están afectando de manera extrema. Este ha sido el caso de un tweet publicado el día de hoy, indicándote las regiones más afectadas y algunas pueden llegar a preocupar. El texto del tweet deja claro las zonas de temperaturas máximas: "nivel naranja por temp. max para pasado mañana en Andalucía, Aragón y Cataluña", dando a entender que estas regiones del país que se ven en el mapa son las que en los próximos días se van a mantener teñidas de color naranja por el calor. Por esta razón, es importante tomar medidas y precauciones para que las altas temperaturas no lleguen a afectarte de una manera perjudicial.