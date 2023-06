El pasado 15 de junio, un tiburón de dos metros 'sembraba el pánico' en la playa de Aguamarina de Campoamor, en Orihuela Costa. Aunque el escualo falleció poco después y no se trata en absoluto de una especie peligrosa, ya que solo se alimenta de peces y "es muy raro que ataque a las personas, mucho menos en estos casos con problemas o enfermos"; el diario británico The Sun ha alertado a sus lectores de la presencia de tiburones en las costas de España a raíz de este suceso.

Sumando este incidente a otros avistamientos producidos en la isla de Arousa, en Galicia; en Mallorca, donde un pesador vio un tiburón vaca; o la aparición de otra tintorera en Citadella, en Menorca; el tabloide ha alertado de la extraña presencia de estas especies "en aguas extremadamente poco profundas de playas turísticas".

Aunque estos animales no suponen ningún tipo de amenaza para el ser humano y no dan más problema a los bañistas que una curiosa anécdota (cuando no termina en tragedia para el espécimen) el diario ha elegido titular la noticia desde un punto de vista sensacionalista: "Misterio ante un enjambre de tiburones en los complejos turísticos españoles".

Para justificar el alarmismo, 'The Sun' ha recurrido a la hemeroteca y ha sacado a la luz un caso de 2016, cuando un tiburón tintorera mordió a un pescador en la mano: un suceso accidental y excepcional.

La británica es una de las principales nacionalidades que eligen a España como destino turístico: en total, más de 315.000 ciudadanos de Reino Unido han elegido nuestro país este año para disfrutar sus vacaciones.