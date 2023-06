El termómetro de la comedia permite medir hasta qué punto el acento característico de los ciudadanos de la Región de Murcia es un éxito fuera de las fronteras de nuestra comunidad autónoma. En ocasiones por burla y en otras por sano humor, los rasgos del dilecto típico del sureste peninsular se convierten en objeto de mofa, broma o chanza.

En general, los murcianos lejos de avergonzarse de su forma de hablar llevan por bandera su cultura y hacen gala de ella allí donde van. Un ejemplo paradigmático es el de Miguel Maestre: un chef murciano afincado en Australia que se ha convertido en una importante figura mediática en el país austral y que en 2009 participó en el programa 'Callejeros Viajeros: Sídney" donde grabó el vídeo que se hizo viral hace pocos días.

La clave del éxito del vídeo donde Miguel recorre una lonja australiana junto al equipo de Cuatro está, precisamente, en su característica forma de hablar y el carisma y desparpajo con el que narra a las cámaras en qué consiste la actividad del establecimiento.

Días después, se ha viralizado otro vídeo donde el hablar de Murcia es protagonista: publicado por la cuenta Murcia Notificaciones y de autor anónimo por el momento, muestra a un hombre que enseña a decir algunas palabras "en murciano a una joven americana".

Ambos se encuentran trabajando, según el mismo explica en la grabación, y decide enseñarle a hablar en el dialecto de la Región. El hombre explica al inicio del vídeo, "aquí estamos con una amiga americana: you are from?" a lo que ella puntualiza que proviene de la ciudad de Chicago.

Después, el murciano explica que "She is working with me this morning. Está trabajando conmigo esta mañana y como estamos aquí un poco aburridos, le estoy enseñando a hablar en murciano: I am teaching him to speaking murciano. So now she is going to speak something in murciano. Ahora ella va a decir algo en murciano".

Finalmente, la joven mira a la cámara y pronuncia las dos palabras mágicas: "Acho pijo, hola cómo estás".