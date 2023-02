Las posibilidades ilimitadas del ciberespacio hacen que encontrar el origen de algunos memes sea una tarea realmente compleja. Los productos que se desarrollan virtualmente están sujetos a millones de transformaciones: con cada uso, los internautas modifican y resignifican los significados de imágenes, frases o vídeos cuyo destino final no tiene nada que ver con su punto de partida.

En los últimos días, se ha viralizado la frase 'bombardeen Murcia' con una intención bien distinta a la que se podría deducir: lejos de un insulto o una amenaza, este imperativo ha mutado en una suerte de piropo que vendría a significar "eres lindo" o "eres bonico".

Bien como broma, bien como atributo cariñoso, 'Bombardeen Murcia' ha pasado el último fin de semana siendo uno de los códigos en tendencia en Twitter y ahora también en TikTok.

'Bombardeen Murcia': el origen del chiste

Un usuario de Twitter publica un meme con un mensaje en Español, otro internauta que no habla español pregunta qué significa y el primero le 'trollea' con un significado que no tiene nada que ver: esta dinámica ha sido una fuente prácticamente inagotable de bromas en Internet y también es el comienzo del uso de 'Bombardeen Murcia'.

En una conversación que puede ser tan real como ficticia (todo apunta a lo segundo), Kiana publica el meme de un gato ordenando "Bombardeen Murcia'; Husband pregunta qué significa y esta le responde "It means you're cute in spanish" (significa que eres lindo en español) a lo que él le contesta "You're very bombardeen murcia baby".

Antes de que 'Bombardeen Murcia' se transformara en un cumplido, ya era una frase recurrente y utilizada en Internet, que parece tener su origen en 'Bombardeen Perú' y que puede ir o no acompañada de un gato. Su objetivo más allá de explotar las bromas vinculadas a la Región no está claro, aunque en ocasiones ha sido utilizado con fines políticos para criticar el ascenso de la ultraderecha en el territorio, el calor en pleno invierno o el servicio de trenes entre Murcia y Alicante.