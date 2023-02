Si hay un tema que ha estado presente en todas las conversaciones de las últimas dos semanas es la dramática historia entre Shakira, Piqué y su nueva pareja: Clara Chía. Aunque esta polémica ya venía de antes, cuando la pareja anunció con un comunicado que se separaba y la posterior negociación por la custodia de los hijos y el reparto de los bienes, se convirtió en una tendencia mundial cuando la cantante colombiana sacó junto al productor musical la 'SHAKIRA BZRP 53º Sessions' con frases "perdón que te sal-pique" o "clara-mente no es como suena".

Las redes sociales han sido el sustrato perfecto para la aparición de distintas teorías: como una hipotética separación de la joven catalana tras la presión sufrida por la canción o una nueva pareja del futbolista con la que estaría siendo infiel a su actual novia. Además, muchos han utilizado estas plataformas para dar su opinión.

Una de las sentencias más compartidas ha sido, precisamente, la de una joven murciana entrevistada por Daniel Cañete para su cuenta Vemarket.es. El corte del vídeo en TikTok ha superado los dos millones de visualizaciones y supera los 55 mil me gustas y 5.000 comentarios.

El entrevistador se aproxima a una mesa de jóvenes que desayunan en la Plaza de la Catedral de Murcia y les plantea una sencilla pregunta: "¿Qué preferís a Piqué o a Shakira?". Una de ellas lo tiene claro: "Piqué, porque Shakira me parece un poco despechá. Es que está muy pesada, muy pesada, en plan todo el día hablando de lo mismo tres canciones... Bueno, ya está". Para ella, la cantante colombiana se estaría aprovechando de que Piqué no puede responder como ella "porque no se va a hacer una canción" y ante la duda de Cañete, se echa las manos a la cabeza "No por favor, qué vergüenza".

Aunque hay muchos comentarios que respaldan la postura de la joven murciana, otros la acusan de ser "claramente" del 'team Clara Chía' o 'team Casio', como lo llaman en referencia a la canción.