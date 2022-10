Cuando se dice que al otro lado del Atlántico nadie sabe situar España en un mapa, especialmente en Estados Unidos se generaliza, pero lo cierto es que los casos abundan. A ellos se suma uno más: el de un famoso streamer argentino que ha cometido en pleno directo un error garrafal, aunque cree estar descubriendo un nuevo mundo.

El creador de contenidos llevaba toda la vida convencido de que las Islas Canarias están al sur de Baleares. Su sorpresa fue monumental al darse cuenta de que no es así... de manera que ahora cree que pertenece a África. "Yo creía que Canarias se encontraba debajo de Mallorca", comienza, mientras se pone a buscar el mapa en internet: "¡¿Espera, espera?! ¡¿Canarias es África?!

Las dudas del argentino no terminan ahí. A continuación se pregunta "¿son negros los canarios?". Finalmente, cree haber encontrado la respuesta a sus dudas, de manera que expone sus 'nuevos conocimientos' ante su público.

"Es como Latinoamérica, parece pobre, pero no. No viviría aquí nunca, mira qué subidas y bajadas tiene", añade. Aunque, finalmente, el streamer se sorprende a sí mismo con el que cree que es otro gran descubrimiento: "Tienen Gucci y Prada, es como Europa pero en África, y con gente Europea, no hay negros".

El usuario de Twitter @oye_carlos_ ha compartido el vídeo en su cuenta, con su propia intervención y con mucho humor: "Hay canarios de todos los colores (...) Claro que sí, estamos al lado de Burkina Faso".