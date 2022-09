Los españoles estamos más que acostumbrados a 'los bandazos' en Educación cada vez que un partido sustituye a otro en el Gobierno. La nueva ley educativa, la octava de la democracia, surgió con la voluntad de "revertir los cambios de la LOMCE", más conocida como la 'ley Wert', del PP. Entre sus objetivos, según indicó el Ejecutivo, están los de reducir la repetición de curso y cambiar "lo que se enseña y el cómo se enseña" en las aulas.

Las asignaturas con contenidos renovados entran de lleno en los cursos impares de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, mientras que para el resto se extenderá en el curso 2023-2024. Es decir, en lo que se refiere a Primaria, la etapa que cursa el hijo de esta madre, la nueva ley educativa sólo comienza a funcionar en 1º, 3º y 5º, mientras que se mantiene la antigua ley Lomce para 2º, 4º y 6º.

En lo que se refiere a los libros de texto, objeto de la queja viral, se establece qué se debe enseñar en cada asignatura y cómo evaluarlo, y en base a ello las editoriales los elaboran. Las comunidades han completado las enseñanzas mínimas establecidas por el Ministerio de Educación añadiendo su parte autonómica del currículo. Las gobernadas por el PP han añadido más contenidos.

Ana Durá Gómez, madre de un alumno de sexto de Primaria, ha comparado su antiguo libro de texto con el nuevo de su hijo, y ha puesto el grito en el cielo en un hilo de Twitter con gran repercusión: "Siempre tuve mis dudas, pero aquí tengo la prueba. He tenido que aguardar a que mi primogénito llegase a sexto para confrontar este libro de texto de lengua elaborado por Lázaro Carreter, miembro de la RAE, y este confeccionado por un equipo de profesionales coordinado por Leonor Romo Hernández, que no ocupa sillón alguno, y poco más sé. A priori, el texto de Carreter es mucho más amplio, de lenguaje más adulto y repleto de referencias a Antonio Machado, Borges, Rafael Sánchez Ferlosio o Joan Maragall, entre otros".

Tras revisarlos, la madre entiende que el de su hijo "resulta mucho más infantil, con un vocabulario más sencillo y con muchas referencias a obras adaptadas. Mencionan a autores como Carlos Reviejo, Elsa Bornemann o María Elena Walsh, que es una poetisa argentina".

A continuación, hace una valoración tajante: "Tras compararlos solo me queda decir que sí, que efectivamente hemos ido a peor y que los diferentes planes de estudios únicamente no ofrecen calidad, sino una evidente merma de lo que ya existía. Antes los miembros de la RAE elaboraban libros de texto, ahora tenemos a una chupipandi de redactores/licenciados que trabajan conjuntamente para ofrecer una obra infinitamente inferior a lo que se impartía hace décadas. Es triste y como madre el escenario no podía ser más desalentador".

Siempre tuve mis dudas, pero aquí tengo la prueba. He tenido que aguardar a que mi primogénito llegase a sexto para confrontar este libro de texto de lengua elaborado por Lázaro Carreter, miembro de la RAE y esté confeccionado por un equipo de profesionales coordinado por pic.twitter.com/WRdFa1mETj — Ana Durá Gómez (@Lynnsinhill) 13 de septiembre de 2022

Finalmente, pasa a comparar ambos libros con diferentes ejemplos de consejos de expresión oral, poemas o actividades que contienen cada uno de los tomos de Lengua y Literatura.

El tuit ha recibido numerosas respuestas que apoyan la queja, incluso de profesores, mientras que otros han responsabilizado en otra dirección: "El mayor problema no es que el nivel sea inferior o no, sino que estos libros los editan personas completamente ajenas a las aulas. Sin atender a las necesidades de los alumnos. Teoría mal redactada, actividades ilógicas o ejercicios sin sentido…".