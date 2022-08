Los crossover siempre son un éxito, especialmente después de que la industria de Hollywood diera con la tecla de los multiversos de Marvel y la estrategia de cruzar a personajes de diferentes sagas en sus películas. Esta semana, dos gigantes de la historia del tenis han vuelto a demostrarnos que esto es una verdad como un templo.

En medio de la celebración del US Open en el estadio Arthur Ashe en Nueva York, Rafa Nadal y Serena Williams han protagonizado uno de los momentos más aplaudidos de la temporada.

Los dos deportistas suman entre ellos 45 Gram Slams: 23 Serena Williams (de los cuales 6 han sido en el Abierto de Estados Unidos) y 22 Rafa Nadal (con cuatro victorias en el territorio americano a sus espaldas), y ya son toda una leyenda del tenis.

Por suerte, las cámaras han captado un instante genial entre los dos gigantes: la cuenta oficial de Twitter publicaba hace unos días un vídeo de 7 segundos que ya supera las 280 reproducciones y los 8.000 me gustas.

En concreto, Serena Williams y Rafa Nadal se encontraron en la pista del Arthur Ashe en Nueva York y se dieron dos besos, provocando que los pocos espectadores que quedaban en el estadio empezaran a hacer palmas y a gritar excitados por el encuentro.

El texto que acompaña a la publicación es un juego de palabras: “Arthur Ashe Stadium has become a GOAT farm” y el emoji de una cabra que se refieren a la expresión “Greatest Of All Time”.