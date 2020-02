El 'rompebocas', el último y peligroso reto viral entre jóvenes

Las autoridades han avisado vía Twitter sobre una nueva peligrosa práctica viral que se ha extendido entre los adolescentes. El reto, bautizado como 'rompebocas' consiste en que una persona se acerca por detrás de otra y, con una prenda de ropa, la engancha por delante de los tobillos y tira hacia atrás, provocando que caiga de boca contra el suelo.



Si la víctima no tiene tiempo de reaccionar y frenar el impacto con sus manos, corre el grave riesgo de sufrir un fuerte golpe en la boca y en la cabeza e incluso podría padecer graves consecuencias como un traumatismo craneal. Al parecer, el reto se inició en México y Colombia y se ha extendido por los institutos a través de Tik Tok, la aplicación móvil de videos cortos más descargada en el mundo solo por detrás de WhatsApp y Messenger.



Los padres y docentes han sido alertados de esta tendencia y ha procedido a informar sobre los peligros de los retos virales. Según un artículo de l'Observatori de la salut de la infancia i l'adolescència (FAROS), los 'challenges' -término en inglés utilizado para referirse a este tipo de retos-, son cada vez más habituales en Internet y a menudo impulsados por 'youtubers' muy seguidos por los jóvenes para conseguir visitas, fama y beneficios económicos.



Este tipo de desafíos virales no han dejado de crecer en los últimos años, e incluso en algunos casos, han llegado a dar la vuelta al mundo. El peligro está en que muchos de estos retos no son tan inofensivos como parecen.





Retos virales

Numerosos retos virales arriesgados han surgido en otros países y han acabado siendo seguidos por adolescentes españoles, como por ejemplo el ' In my feelings challenge', el ' Hot Water challenge', ' Condom challenge' o el " Rompe cráneos ", entre otros.