Regalos navideños para mi mascota

La pregunta de los lectores: Este año, como siempre, he puesto en casa árbol y belén. Me encanta seguir las tradiciones. Pero lo que más me gusta en estas fechas es hacer regalos a toda la familia y eso, claro está, incluye también a mi perro y a mi gata. El problema es que nunca sé qué regalarles. ¿Alguna idea?

Lo primero, por supuesto, es recomendarte que siempre sea algo específico para ellos. Cualquier juguete de humano podría resultar tóxico o llevar piezas pequeñas que puedan tragarse al morderlo. Igual ocurre con la comida para humanos, contiene ingredientes no aptos para sus estómagos. Dejando claro esto, hoy en día la variedad a elegir no tiene límite. Existe hasta cerveza especialmente fabricada para ellos. Pero, dejando a un lado las extravagancias propias del mercado, en el caso de los regalos para perros éstos pueden variar dependiendo de la edad y el tamaño del animal. Así, si se trata de uno pequeño y de pelo corto, una buena opción puede ser cualquiera de los trajecitos que existen en el mercado. Éstos en invierno les protegen de vientos, humedades y fríos, existiendo, además, multitud de modelos, algunos, incluso, diseñados por famosos modistas de alta costura. Si por el contrario es joven y tiene el pelo largo, quizás sea mejor decantarse por alguno de los juguetes o golosinas que se venden para ellos ¡Les encantan! En el caso de los gatos también tenemos muchas posibilidades. Desde la inmensa variedad de juguetes creados para despertar su curiosidad, pasando por la infinita originalidad de los rascadores existentes y, llegando, incluso, a la cantidad de comida «gourmet», especialmente cocinada para ellos. Cualquier cosa les gustará pero, recuerda siempre, que tú eres su mayor regalo.