Los padres de Gabriel piden un "poquito más" para encontrarlo

Los padres de Gabriel piden que no decaiga su búsqueda.

Patricia Ramírez y Ángel Cruz, padres del niño de ocho años desaparecido hace diez días en Níjar (Almería), han subrayado este viernes que tienen "las esperanzas más encendidas que nunca" para encontrar al pequeño y han reclamado "un poquito más" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante las 8.000 personas que han acudido a su llamada bajo el lema #TodosSomosGabriel.

"Son ya diez días, precisamente desde el día de su santo, y sabemos que contamos con los mejores medios a nuestro alcance pero pedimos ánimo y que el esfuerzo se multiplique para que vuelva con nosotros, vuelva al colegio, a jugar con sus amigos, para que vuelva a vivir, eso queremos", ha dicho el padre en la multitudinaria concentración en la que han recibido el apoyo, el cariño y la "fuerza que hace que nosotros estemos todavía en pie".

Patricia, quien se ha roto en varias ocasiones en un llanto amargo y conmovido que se ha contagiado a los asistentes que han llenado la Puerta de Purchena de 'pescaitos' y 2.500 lazos azules, ha afirmado que saben "que va a volver con nosotros" y ha pedido a la gente "que sigáis con nosotros porque es la única manera posible de sacar lo bueno de las personas, con el amor que estamos dando y que nos están demostrando muchas personas".

La madre de Gabriel agradece las ayudas en la búsqueda de su hijo y expresa "la firme esperanza de que va a aparecer"

"Esperamos que los mensajes de 'pescaítos' inunden el mundo entero y ablanden el corazón de quien lo pueda tener para que recuerden que ellos también fueron niños inocentes y lo dejen en un sitio público, donde él pueda pedir ayuda y volver con nosotros. Estamos dispuestos a hacer lo que haga falta y esté en nuestras manos para que vuelva. A quien lo pueda tener, que se ponga en su piel, que es un niño que no tiene porque pasar esta situación tan amarga", ha dicho Ángel Cruz entre gritos de "¡Lo vamos a encontrar!".



"¡Liberad a mi 'pescaíto'!"



Los padres de Gabriel, quienes han tenido el calor de sus amigos y familiares más cercanos ubicados frente a ellos mientras sujetaban una gran pancarta, han realizado continuos llamamientos a sus posibles captores, a los que también se han dirigido directamente ante las cámaras de los medios de comunicación en una rueda de prensa posterior que han ofrecido desde el Palacio Provincial de Almería.

"¡Liberad a mi 'pescaíto'!" han sido las últimas palabras de su padre durante la concentración mientras que las primeras de Patricia en la comparecencia ante los periodistas han expresado su confianza en que "antes de que caiga esta noche, Gabriel esté en una rotonda o en un parque y caminando hacia nosotros" porque "él no tiene la culpa de nada".

Con un visible agotamiento físico y siempre envuelta por la bufanda celeste de su hijo que acaricia de modo inconsciente al elevar sus palabras, Patricia ha llegado a "pedir perdón de corazón" a quien haya podido actuar contra su hijo por "hacernos daño". "Intento rellenar una lista y no encuentro ese nombre", ha recalcado la madre del pequeño, quien en cualquier caso ha dicho que, de ser así, "Gabriel no tiene la culpa y tiene que volver con nosotros" y que ella no guarda "rencor alguno".

Cientos de "pescaítos" para Gabriel inundan Almería. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: Facebook

"Si me estáis oyendo, por favor, soltadlo y que vuelva con nosotros a casa", ha implorado Patricia, quien ha agradecido las muestras de cariño llegadas incluso desde fuera de España así como las recibidas en la Puerta de Purchena, donde le "temblaban las piernas" al ver a tantas personas en la concentración "Nos mantiene en pie, enteros y luchando por Gabriel, que está bien en algún sitio y lo van a soltar" ha indicado antes de asegurar que espera "la llamada, que sí se tiene que producir" en la que le digan donde está su hijo.

Igualmente, los progenitores de Gabriel han agradecido de un modo especial la presencia de los padres de Sandra Palo y del padre de Marta del Castillo, Antonio, quien ha reclamado ante los medios "acabar con la lacra de los desaparecidos" y han instado a "mantenerse en pie de lucha diaria hasta que esto tenga buen fin" y a "no perder la esperanza", toda vez que ha señalado que casos como este "demuestran la necesidad de la prisión permanente revisable".

Ángel ha manifestado que tanto Antonio del Castillo o Juan José Cortés, el padre de la niña Mariluz y quien ha estado con ellos en Níjar durante varios días, "saben lo que estamos sufriendo, han pasado por ello y no han tenido las suerte de encontrar a sus hijos como va a pasar con Gabriel" por lo que cree "bestial que se hayan desplazado para estar con nosotros".



Se rastrea "cada palmo de tierra"



Con continuos gritos de apoyo como "todos somos Gabriel" y llamadas de aliento de los asistentes quienes coreaban "lo vamos a encontrar", la madre del pequeño ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los equipos de búsqueda y de los "innumerables" voluntarios que "día a día" han rastreado "cada palmo de tierra" desde el camino de cien metros en el que se le perdió la pista hace diez días tras salir de la casa de su abuela en Las Hortichuelas de Níjar para ir a jugar a la vivienda de unos primos.

La madre del pequeño también ha dedicado unas palabras a quienes promueven "iniciativas espontáneas por toda España" para "ayudar a que Gabriel vuelva con nosotros" y a todas aquellas personas que "están intentando ponernos esta situación tan amarga y que desgarra nuestras entrañas un poco más fácil", así como a sus compañeros de la Diputación de Almería, quienes se han "volcado" en la organización de la concentración. "No podríamos haberlo hecho solos", ha afirmado Patricia, quien también ha valorado la labor de los ayuntamientos de Almería y Níjar, entre otras instituciones.

El lema #TodosSomosGabriel, que se ha convertido en 'trending topic' nacional desde el arranque de la concentración y que también colgaba desde las pancartas colocadas en la Casa de las Mariposas de la plaza, ha sido coreado también por los políticos y representantes institucionales que se han unido a las familias.

Entre estos se encontraba, además del presidente de la Diputación, Gabriel Amat, o el alcalde de la capital Almería, Ramón Fernández-Pacheco, entre otros, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha asegurado que las autoridades están "volcadas con el caso", al que también se ha referido el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, haciendo un llamamiento "a no perder la esperanza" y a confiar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En su dibujo, la madre de Gabriel ha vuelto a recordar su interés por el mar, su "curiosidad inmensa", la "gran sensibilidad" del pequeño y su predilección por las canciones de Macaco, El Langui o Rozalén, de cuya canción 'Girasoles' ha recitado un extracto en un emotivo momento. "A nuestro hijo Gabriel le encantaba la música... le encanta la música", se ha corregido a sí misma Patricia, lo que ha levantado una gran ovación y gritos en los que se les pedía que tuvieran "fuerza".

"Alguien nos ha parado la vida de golpe llevándose a Gabriel y hay gente que ha parado sus vidas para ayudarnos. Las palabras no son suficientes para demostrar y agradecer todo el apoyo que nos estáis transmitiendo", ha manifestado más tarde Ángel durante la rueda de prensa, en la que la madre del pequeño ha trasladado su "amor" para todos los presentes, para quienes les envían su apoyo e, incluso, para quienes creen que puede tener retenido al pequeño.