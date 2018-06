El futuro pasa por Garaje Beat

l certamen CreaMurcia, antes conocido como CreaJoven, lleva 26 años siendo referente nacional como uno de los concursos para jóvenes talentos más prestigiosos del país. Cuenta con tres categorías de música, de las que la de pop-rock es la que tiene una trayectoria más dilatada.

En esta ocasión son doce los artistas elegidos por el Jurado para participar en Semifinales, divididas en tres jornadas. La primera de ellas tuvo lugar ayer en Garaje Beat Club, y contó con la actuación de Hora Punta, El Mono A Cero, In-Pulses y Mez-K. Antes de ellos actuaron The New System, un banda de Ceuta que llegó a Murcia de la mano de la Asociación Música Cruda como parte de un intercambio que llevará posteriormente a una banda murciana a tocar en la ciudad del norte de África gracias a la mediación de Murcia Live!, la Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia.

La segunda de las semifinales –esta noche, desde las nueve– contará con la participación de The Meatpies, Pájara Rey, New Ways y Crows as Shepherds, todos ellos precedidos por Atientas, ganador de la segunda edición del concurso Movimiento Sonoro, organizado por el Ayuntamiento de Blanca.

La tercera –y última– jornada de las semifinales del CreaMurcia Música Pop-rock 2018 tendrá como protagonistas a Manopla de Monoindio, Decembird, Waw y Sí Quiero. En juego está llegar a la Final, donde los tres afortunados se repartirán los premios de 1.500, 800 y 500 euros para primer, segundo y tercer clasificado, respectivamente, además del premio más importante, que es el prestigio que da ganar un concurso que ya ganaron antes artistas de la talla de Second, Funambulista, Alondra Bentley o Rozalén. Una Final que tendrá lugar el viernes 15 de junio en el Auditorio Municipal del Parque de Fofo con la presencia del artista invitado Andrés Suárez, uno de los grandes de la canción de autor estatal, que presentará su nuevo disco, Desde una ventana.