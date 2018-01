Veg&roll. la marmita del druida, la cocina vegana gana metros

Después de dos años en su anterior emplazamiento de la calle Soledad de Murcia, el restaurante vegano Veg&Roll, dirigido por el joven empresario Ulises Garro Martínez, ha ampliado metros a su particular oferta gastronómica en su nuevo local de la calle Cánovas del Castillo, en el barrio de Santa Eulalia. Más metros, más espacio para atender más cómodamente a un mayor número de comensales, una carta más amplia y más sofisticada y un nombre también más largo: Veg&Roll. La Marmita del Druida. Eso sí, manteniendo la esencia de restaurante vegano 100%, con productos totalmente ecológicos donde no se emplea ningún producto de origen animal para la preparación de sus hamburguesas y los más tradicionales platos de la cocina regional murciana.

El nuevo local, con barra, mesas y sillas de madera y cocina a la vista, dispone de un espectacular comedor con treinta mesas, una terraza techada donde se permite el acceso con animales, una pizarra de libre expresión y, próximamente, prevén ampliar su capacidad con la apertura del salón con el que cuentan en la planta sótano del local.

Una de las señas de identidad del local es la música rock que siempre podremos escuchar mientras degustamos su oferta gastronómica en un ambiente informal, desenfadado y divertido donde pretenden organizar actividades culturales, exposiciones, conciertos en acústico y jornadas de micros abiertos.

Los veganos no ingieren productos alimenticios de origen animal. Al igual que los vegetarianos, los veganos no comen carne de ningún tipo (de cerdo, vaca, cordero, pescado, pollo, etc.), pero, a diferencia de los ovolacteovegetarianos, tampoco consumen huevos, lácteos ni miel. Y ninguno de estos productos aparecerán jamás en la carta de Veg&Roll ,aunque nuestros ojos y nuestras papilas gustativas jamás notarán la menor diferencia, como sucede cuando probamos su espectacular ensaladilla rusa con un perfecto sabor a huevo (sin huevo) proporcionado por una sal volcánica. Algas nori hacen las veces de anchoa y el seitán (un preparado alimenticio a base trigo, soja o cáñamo) sustituye a cualquier preparado cárnico, sushi o langostinos.

Especialistas en hamburguesas

La carta escrita a tiza en la pared de Veg&Roll ofrece dos tipos de ensaladas, la Rocker con mezclum, cebolla crujiente, queso vegano, tomate y sirope de agave y la ensalada de la casa con mezclum, brotes y germinados.

Para comenzar nos ofrecen tapas veganas como su ´Semáforo de hummus´ (una crema de puré de garbanzos cocidos con zumo de limón), su chorikeso o sus excelentes croquetas de setas de ´no pollo´, tortilla de patatas, delicias japonesas, saquito de vegamorcilla, brocheta de Ramoncito, ensaladilla de mar y rusa, fajitas mexicanas, ensalada de algas, vegan-magra, las patatas Veg&Roll, nuggets y nachos con salsa ranchera o con guacamole, o sus callos veganos, completan su apartado de entrantes.

También elaboran perritos ´happy dog´, montaditos de loganiza, de chorizo, de vegamorcilla y de seitán; pero sus platos estrella son sus hamburguesas veganas, la mitad de las cuales las elaboran sin glúten como las de remolacha, lentejas, berenjena y la de soja y pasas en pan normal o pan sin glúten. Las especiales ´Eco-vegan´ incluyen las hamburguesas Crunchy, la Special Crunchy, la tradicional, la cuarto de libra o la ´Asia´, con un suave picante.

Cuentan con vinos ecológicos y 24 referencias de cervezas artesanas. Y todos sus postres, basados en tartas de frutas y chocolate, los elaboran a diario. En breve ofrecerán menús semanales por quince euros.