"Si tenemos la cabeza fría para marcar pronto se pondrán nerviosos"

El lateral derecho Pedro Orfila, que el domingo pasado sufrió en sus propias carnes la velocidad del extremo Josan, algo que no le permitió mirar hacia arriba casi en todo el partido, compareció ayer en rueda de prensa para manifestar la intención de un vestuario que según el exjugador del Numancia tiene claro que «sabemos que no podemos especular, tenemos que ir a por el partido e intentar ganar, yo creo que con nuestras armas y con cabeza podemos meter pronto para que ellos sufran».

En unas declaraciones recogidas por la página web oficial de la entidad grana, el defensa asturiano también ofreció sus impresiones sobre el encuentro de ida, que acabó con derrota por la mínima de los granas: «Fue un partido muy igualado, al final la mala suerte hizo que perdiéramos, pero ahora ya hemos limpiado la cabeza y solo pensamos en el sábado y en que podemos remontar».

Precisamente, por el hecho de que este Murcia haya cosechado mejores resultados y se haya mostrado más fiables lejos de Nueva Condomina que ante su público, el propio Orfila pone de relieve que llegados a estas alturas todos los partidos son tremendamente complicados. «Al final creo que el fútbol es once contra once y no importa tanto dentro como fuera. Si es cierto que hay veces que la afición rival te motiva, así que no debemos tener problemas de jugar en casa o fuera».

El entrenador del Murcia, José María Salmerón, ha querido seguir dándole tranquilidad al equipo y ha vuelto a blindar todas las sesiones de trabajo del conjunto a lo largo de la semana. Y es que ni el balón parado, algo que le ha funcionado en momentos claves a este equipo, tampoco apareció el domingo como tabla de salvación de un encuentro que se terminó perdiendo.