El UCAM Murcia CB, un equipo por encima de todo

La victoria, cimentada en la defensa y en la aportación ofensiva de todo el bloque

El UCAM Murcia y su afición no querían que el último encuentro del año 2017 fuera un partido más. Quedaba claro que la entidad del rival obligaría a los universitarios a exprimirse física y mentalmente hasta la saciedad, y a sus seguidores, a rugir con más pasión desde la grada para, tras los cuarenta minutos que duraría el duelo, poder doblegar a Baskonia. Pero, además, el equipo que lidera desde el banquillo Ibon Navarro expuso de forma sobresaliente un rasgo que, sea cual sea el contrincante, te permite ganar en la mayoría de ocasiones: la inteligencia.

Cuando el poderío defensivo y físico del UCAM se convierte en un habitual, son otras armas las que permiten a los universitarios sumar valiosas victorias como la tratada en este caso ante Baskonia (78-67). Cimentada con mimo y pausa durante los tres primeros cuartos, los murcianos asestaron el golpe de gracia a los baskonistas en el último y definitivo acto para delirio del Palacio. No es la primera vez que este UCAM de Navarro lo hace, ya que esa fórmula le permitió ganar hace unos meses en el Palau Blaugrana: los locales se sintieron dominadores, y no dominados, en gran parte del choque.

Los dos equipos sostuvieron sus ataques en el arranque a partir de sus ala-pivot, el británico Ovie Soko y el georgiano Tornike Shengelia, para materializar sus primeros intentos en fase ofensiva (7-4). El ritmo de anotación fue intenso en los primeros cinco minutos, viéndose posteriormente frenado por las diversas faltas, pero el UCAM, con una mínima ventaja tras el primer cuarto (17-16), mandó un aviso a Baskonia sobre los derroteros que podía coger el partido. En el segundo acto, tras una pequeña ´pájara´ anotadora de los universitarios, los de Pedro Martínez supieron sacar punta a las carencias defensivas interiores del UCAM para ponerse por delante en el tanteo (17-20). Y ese, probablemente, sea el dato que más esclarezca la pausa y la tranquilidad con la que jugó el UCAM durante todo el partido: solo durante dos minutos y treinta y dos segundos, Baskonia fue por delante en el marcador. Fue tras ese inciso cuando Marko Lukovic encumbró de nuevo grandes minutos al servicio universitario, consiguiendo cinco puntos y tres rebotes en el segundo cuarto. Con un parcial de 8-0 para los locales tras triple de Urtasun (25-20), apareció Hannah para fabricar hasta ocho puntos consecutivos y lanzar, antes del descanso, una primera intentona de despegue en el marcador (38-32).

No obstante, aunque el UCAM mantuvo a Shengelia atado como buenamente pudo (2/7 en tiros de campo para el georgiano al descanso), en el tercer cuarto Baskonia reaccionó para recortar toda la ventaja. Pedro Martínez acumuló centímentros con Timma, Poirier y ´Toko´ Shengelia, y la jugada le salió redonda: dio la vuelta al tanteo en el apartado reboteador y erigió a ´Toko´ como máximo anotador del choque. El UCAM, por ello, instaló en diversas fases una defensa en zona ´2-3´ que le permitió proteger el aro, disminuir la producción en la pintura de los hombres altos visitantes, y jugar con algo más de soltura gracias al ingenio de sus exteriores: Clevin Hannah alcanzó los catorce puntos, igualado con Shengelia en ese apartado (56-53). Pero fue en los últimos diez minutos cuando el UCAM derrochó imaginación y talento combinado con sus esfuerzos atrás para firmar un último cuarto soñado. Con el Palacio hirviendo en cada decisión arbitral, Baskonia entró rapidamente en bonus y el UCAM disfrutó de hasta doce intentos, de los que anotó siete, desde la línea de personal para afianzar el triunfo. En todo caso, fueron los mejores minutos de una segunda unidad que lideró Lukovic con cinco puntos junto a Kloof o Urtasun (62-55), antes de que los actores principales, en especial un inspirado Benite, gestionaran con tranquilidad los instantes finales (72-61). El UCAM dominó a la perfección la ansiedad y la fatiga de Baskonia, desdibujó a un Shengelia que solo anotó tres puntos en el último cuarto, y cerró el año con ovación para su equipo y para un jugador que ya es leyenda viva en el club: Sadiel Rojas. La ilusión por la Copa está más viva que nunca.

Rojas ya es historia del club y fue homenajeado antes del partido

El alero dominicano del UCAM Murcia, Sadiel Rojas, fue homenajeado antes del comienzo del partido frente al Baskonia en el Palacio de los Deportes. El presidente del club universitario, José Luis Mendoza, entregó al jugador una instantánea enmarcada con una imagen del jugador y el número de ocasiones en las que ha defendido los colores murcianistas: 116 partidos. Tras el choque frente a los baskonistas, Rojas se convirtió en el jugador extranjero con más partidos en ACB en la historia del UCAM, superando así los registros del montenegrino Nemanja Radovic (115) o el norteamericano Scott Wood (103). De tal modo, Rojas, que recibió el cariño de la afición antes, durante y después del partido, se convierte en toda una leyenda del equipo murciano.

Sadiel Rojas recibiendo el reconocimiento de manos de José Luis Mendoza. JULIO SOLER