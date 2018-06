Bersuit Vergarabat: "Hay que ser respetuosos con el sistema, pero eso no quiere decir que no podamos criticarlo"

Pocas bandas en Latinoamérica tienen el calado de 'La Bersuit'. Les avalan trece discos, más de un millón de copias vendidas y treinta años sobre los escenarios dando guerra; de hecho, este aniversario es la excusa para volver a tener a los argentinos por la Península, y en concreto mañana en la Sala REM de Murcia.

Los argentinos Bersuit Vergarabat están de gira por España para celebrar su treinta aniversario. Desde sus comienzos en el underground porteño, 'La Bersuit' –como se los llama en su país– se ha destacado por combinar el rock con ritmos latinoamericanos como la cumbia, el tango, la murga, el reggae, la chacarera, el cuarteto y el candombe; y en estas tres décadas, sus letras, cargadas de críticas hacia el sistema político corrupto y la sociedad despiadadamente capitalista, se han convertido en verdaderos himnos populares.

Bersuit llevan editados trece discos con más de un millón de copias vendidas, con hitos como haber llenado el estadio de River Plate en varias ocasiones, y, claro, su éxito ha traspasado las fronteras nacionales. De hecho, son una de las bandas de rock más importantes de Latinoamérica y han realizado innumerables giras internacionales, incluidas varias visitas a Europa. En España llevan más de 150 shows, y los de este mes de junio quedarán para la historia por dicha efeméride, con un repaso obligado por su interminable lista de grandes éxitos. El teclista y fundador Juan Subirá, que estará junto al resto de la banda mañana en la Sala REM de Murcia, nos habla sobre esta celebración.



Treinta años dan para mucho.

[Suspira] Seguramente. Es mucho tiempo, muchos viajes, muchos momentos de toda clase... A veces con grandes éxitos, a veces con situaciones difíciles, con fracasos también; pero bueno, treinta años de historia que se disfrutaron mucho, donde nacieron muchísimas canciones, y es una alegría poder contarlo y seguir haciendo camino.

Llevabais un tiempo sin venir a España. ¿Qué ha pasado con Bersuit en estos años en los que no habéis venido por aquí?

La última vez fue hace dos, 2016. No pasamos por Murcia, pero hicimos una gira de nueve presentaciones; estuvimos por las islas de Mallorca, en Ibiza, Valencia, Barcelona, Madrid? Estamos viniendo más o menos cada dos años. El caso es que Bersuit continuó su carrera a partir del año 2011. Después de que Gustavo dejara la banda en 2009, estuvimos dos años haciendo otras cosas, otros proyectos, y decidimos volver en 2011. En el trayecto de estos siete años editamos tres discos, y tocamos mucho por todo el mundo. Estamos contentos de haber tomado esa decisión, que también fue difícil, porque cuando un músico tan importante en una banda –como en el caso de Gustavo, que era la voz cantante y el frontman– dejó el grupo, fue complicado para nosotros, pero finalmente decidimos tomar las riendas de este proyecto y seguir adelante.

Supongo que hay una diferencia en escena sin Gustavo Cordera. ¿Seguís en contacto con él?

Yo sí hablé varias veces. No todos los integrantes, pero en mi caso lo vi en varias ocasiones y conversamos de diferentes temas, y, bueno, este?, la última vez en el mes de Diciembre, y él está con su proyecto personal, Toluca, con su banda, y creo que está bastante contento con lo que está haciendo en la actualidad.

Bersuit siempre se ha sabido adaptar a los cambios. ¿En los últimos discos cuál ha sido vuestro desarrollo musical?

Desarrollo? Esta banda, después de tantos años, no sé si tendría algo diferente que pueda aportar, un sonido nuevo? Sí te diría que en el último disco encuentro como una continuidad de lo que es históricamente esta banda estilísticamente variada, mezclando y explorando universos musicales diversos, porque es un poco nuestro ADN, y siempre continuamos por ese camino, que es lo que nos gusta hacer, y nos sale bien.

Parece que hay intención de recuperar ciertos tics de los Bersuit de los noventa. ¿Algunas canciones volvieron a cobrar significado por el contexto actual?

Sí, sin duda, porque estamos viviendo momentos difíciles. Argentina se está encaminando a una recesión muy complicada; el Ejecutivo actual, de corte neoliberal, viene pidiendo dinero prestado desde que llegó al gobierno hace dos años y medio, pero ahora está abiertamente con el FMI, y nosotros lamentablemente en Argentina tenemos experiencias muy tristes en ese sentido, y sabemos un poco el final de la película. Cuando un país está en esa situación, estás como muy cerca de una crisis profunda, y lamentablemente los habitantes son los que terminan pagando los platos rotos de las situaciones mal manejadas por un gobierno u otro.

Es curioso que en los Estados Unidos aparece Trump y surgen los Prophets of Rage, con los que habéis estado girando, y en Argentina sale Macri y reaparece el espíritu de Bersuit con aquellas canciones de los noventa.

Las canciones se resignifican. Es como si fueran escritas hoy mismo, porque se repiten las situaciones, y este gobierno actual se relaciona absolutamente con la década del menemismo; es como que sigue los mismos pasos calcados. Aparte lo eligió la gente, lo votó, y nosotros tenemos que ser respetuosos con el sistema, pero eso no quiere decir que no podamos criticarlo y estar en desacuerdo con lo que hacen. Ojalá que no sea como en 2001 –aquello fue traumático...–, pero bueno, puede pasar cualquier cosa.

La pluralidad de géneros y de sonidos, una paleta amplia, es muy representativa también de una época en que nacieron bandas como Bersuit, los Auténticos Decadentes o los Fabulosos Cadillacs. ¿Por qué crees que se dio ese movimiento entonces?

Los Decadentes, nosotros, los Cadillacs y algunas otras bandas nos identificamos con esa variedad musical estilística, nos gusta hacerlo de este modo. Pero también hay bandas que tienen sonidos mucho más definidos –estilos como el blues, el rock propiamente dicho– que son muy buenas; simplemente nosotros nos inclinamos por esa variedad. Los Decadentes también son maestros, son anteriores a nosotros en esta cuestión de la diversidad de estilos.

Y con tantos discos encima, ¿cómo se hace para no repetirse?

Yo creo que hay un determinado momento en la carrera de un artista en que es muy difícil no repertirse, porque uno puede tomar riesgos y atreverse a hacer cosas realmente diferentes o muy osadas, pero también, después de tantos años de hacer música, cantar, escribir canciones?, uno empieza a tener un estilo. Obviamente puede haber gente a la que le pueda cansar y aburrir, pero yo entiendo también que hay otra mucha gente que eso mismo le gusta, le divierte y paga una entrada para verte por eso que vos hacés. En definitiva, es una decisión artística que un artista debe tomar. Siempre da tiempo de hacer obras más osadas y arriesgadas artísticamente hablando, pero para nosotros la diversidad es nuestro estilo.

Te iba a preguntar cómo describirías el sello particular de la Bersuit, pero quizás se quede todo resumido en esa diversidad...

Una banda como esta, tan esponja, se alimenta de las vivencias, experiencias, viajes? Nosotros hemos compuesto canciones estando de gira por España o en México, en diferentes lugares del mundo donde, de alguna manera, absorbemos los sonidos típico de cada sitio al que llegado; vamos a escuchar música, las vivencias nos llegan, nos emocionan, nos sensibilizan... Siempre estamos abiertos a la llegada de nuevos sonidos, así que yo creo que sí, que se puede seguir agrandando esa brecha hacia el universo. Creo que es un poco el camino que elegimos.

Supongo que Bersuit sigue apostando por esa música de carácter festivo mezclado con fondo latino? No sé si os animaríais con el reguetón, o lo habéis hecho ya en una etapa anterior.

Está tan de moda en todo el mundo... ¡Se escucha en todos lados! Obviamente, no hay manera de permanecer ajenos. Así que sí, en cualquier momento podemos hacer nosotros un reguetón también, por qué no [Risas].

Este 2018 Bersuit cumplen 30 años. ¿Cuáles son los proyectos para festejar el aniversario aparte de la gira?

Luego de España volamos el 14 de junio a Moscú, vamos a tocar allí el 15. El 21 tenemos que tocar en 'La Noche más Larga', que se hace en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, en el sur de Argentina, cuando comienza el invierno aquí en el Polo Sur. Seguimos luego tocando, estamos a punto e editar un single que ya grabamos y tenemos idea de que forme parte de un nuevo disco para el año próximo.

¿Cómo planteáis vuestro espectáculo?

Estamos presentando algunas canciones de nuestro último trabajo, que salió en 2016, pero también, teniendo en cuenta los 30 años, intentamos de alguna manera hacer una síntesis de nuestra carrera, y que el público pueda revivir estas tres década de La Bersuit. Es difícil hacerlo en un solo espectáculo porque son muchas canciones, muchos discos..., pero es un repaso por todo este largo trayecto.

¿Y seguís llevando pijama en los conciertos? ¿Por qué tocáis en pijama?

Seguimos actuando en pijama. Es nuestro vestuario desde la primera vez que nos presentamos con este grupo; es de alguna manera nuestra camiseta. Nunca lo cambiamos, y la gente, nuestro público, nos identifica de esta manera. Tenemos pijamas nuevos, eso sí; cada tanto los renovamo [Risas]. Ahora para los 30 años tenemos como unos pijamas de gala.

¿Pero cuál es la razón de ponerse un pijama para actuar? ¿Cómo surgió esto?

La razón fue que la primera vez que actuamos en un concurso de bandas nuevas, en 1988, había un jurado que evaluaba los grupos, su música y su actitud en escena, y también su vestuario. Nosotros en ese momento nos preguntamos qué podíamos llevar, y no teníamos camperas de cuero ni ese tipo de ropa clásica del rock, así que nos inclinamos por alguna vestimenta un poco más ridícula y llamativa. A alguien se le ocurrió lo de los pijamas; era algo que todos teníamos, y que podíamos conseguir, y así empezó la historia.