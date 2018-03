Miras se propone que haya más participación en las próximas votaciones del PP

Fernando López Miras se da por satisfecho con los resultados de la primera vuelta del Congreso del PP, en el que se impuso de forma aplastante a Antonio Jesús Garre Izquierdo, al obtener el 90,91% de los votos emitidos.

El Comité Organizador no ha ofrecido a esta Redacción los resultados definitivos de la votación, pese a que los solicitó con insistencia en el día de ayer, y solo ha dado porcentajes. Atendiendo a estos, si el censo era de 1.430 militantes y la participación fue del 82,10%, se puede decir que votaron 1.174 afiliados, de los que 1.067 apoyaron a Fernando López Miras, mientra que 92 dieron su voto a Antonio Jesús Garre Izquierdo. El presidente de la Comunidad fue el más votado en 38 de los municipios, pues en seis de ellos (Albudeite, Ceutí, Librilla, Lorquí, Mula y Villanueva) no se votó por no haber ningún militante al corriente del pago de las cuotas y en Torre Pacheco se impuso Garre Izquierdo.

Miras compareció ayer en la sede popular acompañado de diversos cargos de su partido, como la secretaria general, Maruja Pelegrín, el portavoz en la Asamblea, Víctor Martínez, y el coordinador regional, Miguel Ángel Miralles, quienes celebraban con júbilo su victoria en las urnas. «Ha triunfado la democracia interna, en un Congreso abierto donde cada afiliado pudo depositar su voto en una jornada histórica»», afirmó López, Miras, quien anunció que su primera medida tras su reelección, que se tendrá que producir el domingo, será la de depurar el censo de afiliados y «adaptar las cuotas que paga cada afiliado del partido a su situación económica, personal y laboral».

Y es que solo han votado 1.174 afiliados cuando el partido presume de contar con 37.000 en la Región. En las últimas primarias del PSOE votaron 5.000 militantes. El propio López Miras presentó 4.500 avales en el periodo de recogida. Llama asimismo la atención que nadie, ni siquiera los alcaldes y concejales, estuviera al corriente de las cuotas en seis municipios. «No podemos permitir que ningún afiliado que quiera participar en este gran proyecto ilusionante y de futuro se vea limitado por cualquier aspecto económico, personal o laboral», afirmó Miras. La cuota del PP es de 36 euros al año. Los cargos públicos, además, pagán 60 euros.

Fernando López Miras considera que el partido sale de este proceso «cohesionado, unido, fuerte, con un proyecto sólido, de futuro e ilusionante para seguir marcando el esperanzador rumbo y futuro que tiene esta Región».

El presidente aseguró sentirse plenamente respaldado, pues el número de votos que ha obtenido es similar al de los antecesores, aunque estos fueron elegidos en Congresos en los que solo votaban simpatizantes.

López Miras, quien ayer reconocía que no había hablado con su rival, Antonio Garre, no se pronunció sobre la impugnación presentada por el otro precandidato, poniéndola en manos de los órganos del partido. A su juicio, una prueba de la limpieza democrática de este proceso interno está en que en Torre Pacheco, municipio del que procede Antonio Jesús Garre Izquierdo, este ha superado ampliamente al jefe del Ejecutivo regional en número de votos.