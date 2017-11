El único candidato a la Federación se retira y deja tocado al movimiento vecinal

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac) anunció ayer la cancelación de las elecciones a la presidencia, que se iban a celebrar este sábado, al retirarse el único candidato válido, Ángel Monedero. Su lista estaba integrada por el grueso de los miembros de la actual directiva. Monedero también contaba con el apoyo de la actual dirigente de la Favcac, Cristina Roca. El candidato se ha retirado por los «insultos» y «amenazas» que ha recibido a raíz de conocerse la impugnación de la candidatura del que fue su único rival, José Luis Hernández Bosque, cuya lista fue descalificada hace un par de semanas por «incompatibilidad de cargos», al señalar la comisión electoral que Hernández era presidente de la Asociación Cultural de San Antón. Argumentaron que, según los estatutos de la Favcac, los candidatos no pueden estar en la directiva de ninguna asociación. El número 2 de Hernández, Jaime Gómez, también incurría en esta condición, al ser secretario de la asociación vecinal de Casco Antiguo. Hernández está analizando emprender acciones legales contra la comisión electoral por lo que él considera un «pucherazo».

Cristina Roca valoró ayer la situación que atraviesa la Federación que preside. «No me han parecido unas elecciones relajadas. A la candidatura de Hernández le ha sentado muy mal la impugnación. Tenían que haberse leído antes los estatutos de la Favcac, porque los han incumplido. Todo lo que ha pasado me parece feo, porque ensucia el movimiento vecinal».

MC Cartagena se solidarizó ayer con Monedero y emitió un comunicado en el que denunció que «algunas formaciones políticas locales han querido hacerse con el control de la Favcac con intereses espurios, a fin de controlar a los vecinos». El partido recalcó que el movimiento vecinal tiene que ser «independiente». Monedero apuntó al respecto que su rival, José Luis Hernández, «es un militante muy activo en el PSOE local, e incluso ha habido momentos en los que ha sido una voz importante dentro del partido». Además, Monedero apuntó que «la Federación es muy apetecible para cualquier partido político, ya que la quieren utilizar para captar votos». Asimismo, valoró que su propuesta para la Federación siempre ha sido «apolítica», y señaló que «ahora el Gobierno local apuesta más por darle poder a las Juntas Vecinales que a las asociaciones, al estar las Juntas controladas por militantes de los partidos».

Roca seguirá como presidenta de la Favcac hasta que se convoquen unos nuevos comicios. Está previsto que la Federación los fije para después de navidades: en enero o febrero. Ángel Monedero confirmó ayer que no va a presentarse a la votación «porque mi familia no tiene por qué estar aguantando esto, más cuando es un puesto altruista, que se ocupa para defender los intereses vecinales». Sin embargo, señaló que volverá a representar a los residentes de su urbanización, Mar de Cristal. Dimitió como presidente de la asociación vecinal de este enclave del Mar Menor días antes de presentarse a las elecciones de la Favcac para no incumplir los estatutos. Por su parte, el descalificado José Luis Hernández señaló que no ha valorado aún si se presentará a estas nuevas elecciones. «No me importa caerme de la lista. Lo que quiero es que la Federación se regenere. Estoy dispuesto a dar un paso atrás para que los vecinos decidan de forma consensuada cuál debe ser la directiva de la Favcac. Sería bueno unir a las dos candidaturas, pero hay que echar a la gente que lleva ahí varios años». Hernández, al no poder presentarse a las elecciones, hizo un llamamiento para que las asociaciones vecinales votaran en blanco el día de la elección de su rival. «Monedero se ha retirado porque sabía que iba a haber muchos votos en contra y su elección no iba a tener legitimidad alguna».