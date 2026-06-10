La nueva oportunidad residencial del Mediterráneo está en Murcia: vivir, invertir y mirar al futuro en una región en crecimiento

Murcia empieza a ocupar un lugar cada vez más visible en el nuevo mapa residencial del Mediterráneo. Durante años, los grandes focos de atención inmobiliaria se han concentrado en destinos consolidados como Málaga, Valencia, Alicante o determinadas zonas de la Costa Blanca. Su clima, sus servicios, su conexión internacional y su calidad de vida los han convertido en mercados muy deseados. Pero ese éxito también ha traído consigo una realidad cada vez más evidente: precios al alza, mayor dificultad de acceso a la vivienda, escasez de suelo y una presión creciente sobre algunos entornos urbanos y costeros.

La Región de Murcia aparece como una alternativa cada vez más interesante para quienes buscan comprar vivienda, invertir o establecer una segunda residencia en el sureste peninsular. No se trata solo de una cuestión de precio. También pesa la calidad de vida, el clima, la escala urbana, la cercanía al litoral, la mejora de las conexiones y la posibilidad de encontrar proyectos residenciales con recorrido en zonas todavía menos saturadas que otros mercados mediterráneos.

La vivienda en Murcia ya no se entiende solo como una oportunidad inmobiliaria, sino como una forma de vivir el Mediterráneo con más equilibrio, margen de crecimiento y calidad de vida.

El comprador actual ya no busca únicamente una casa. Busca un entorno donde vivir mejor. Quiere servicios, conectividad, espacios comunes, zonas para trabajar, áreas de ocio, comodidad en el día a día y una vivienda capaz de adaptarse a distintas etapas vitales. Puede ser residencia habitual, segunda residencia, inversión patrimonial o futuro hogar para largas estancias. Ese cambio de mentalidad está transformando el mercado y abre nuevas oportunidades en territorios como Murcia.

La región entra así en una conversación que va más allá del ladrillo. Hablar de vivienda en Murcia es hablar de estilo de vida mediterráneo, inversión inmobiliaria con visión a largo plazo, nuevos polos urbanos y una forma de vivir más equilibrada frente a mercados que ya muestran síntomas de saturación.

La Región de Murcia se consolida como una alternativa residencial cada vez más atractiva para quienes buscan calidad de vida, inversión y menor saturación en el Mediterráneo / Freepick / OP Murcia

¿Por qué Murcia gana protagonismo como destino para comprar vivienda?

Murcia reúne varios factores que explican su creciente atractivo residencial: precios más contenidos, menor saturación turística, crecimiento urbano, conectividad, clima mediterráneo y una escala de vida cómoda para familias, profesionales, jubilados activos e inversores.

En los últimos años, las grandes capitales y provincias mediterráneas han vivido un fuerte aumento de la demanda. Ese interés ha impulsado los precios y ha reducido las oportunidades de acceso a la vivienda en algunos enclaves muy consolidados. Murcia, en cambio, conserva una posición más competitiva para quienes buscan una vivienda en el sureste peninsular sin asumir los niveles de tensión de otros destinos.

La región ofrece, además, una relación especialmente interesante entre calidad de vida y coste de vida. Frente a grandes focos residenciales del Mediterráneo, Murcia mantiene gastos cotidianos más moderados y un mercado inmobiliario con mayor recorrido. Esa combinación resulta cada vez más atractiva para compradores que comparan opciones antes de tomar una decisión.

El nuevo ciclo residencial ya no se entiende solo desde la ubicación o el precio. También pesan la comodidad diaria, los servicios del entorno, la conexión con zonas comerciales, la movilidad y la posibilidad de vivir en espacios más completos. Ahí es donde Murcia empieza a diferenciarse.

“Modelo Murcia”: un mercado que crece manteniendo el equilibrio

Murcia no destaca por limitar el turismo residencial, sino por mantener un equilibrio más sostenible entre vivienda habitual, segunda residencia y alojamiento turístico. Esta realidad permite seguir atrayendo inversión, compradores internacionales y actividad económica sin alcanzar los niveles de presión observados en otros mercados mediterráneos. Para quienes buscan una vivienda en la costa española, Murcia ofrece una combinación cada vez más valorada: calidad de vida, potencial de crecimiento y capacidad de disfrute e inversión en un entorno todavía equilibrado.

La segunda residencia en Murcia gana peso como opción para quienes buscan un hogar flexible, conectado con el estilo de vida mediterráneo y con valor a largo plazo / Freepick/ OP MURCIA

La segunda residencia ya no es solo una casa para vacaciones

El concepto de segunda residencia ha cambiado. Durante mucho tiempo se asoció casi exclusivamente a una vivienda de uso estacional, pensada para el verano, algunos puentes o escapadas puntuales. Hoy esa idea se ha ampliado. Para muchos compradores, la segunda residencia es también un segundo hogar, una inversión patrimonial, una opción de futuro o una base desde la que pasar temporadas cada vez más largas.

El teletrabajo, la jubilación activa, la movilidad internacional y la búsqueda de entornos con mayor calidad de vida han modificado las prioridades. La vivienda ya no se valora solo por su superficie o por su precio, sino por todo lo que permite hacer: trabajar con comodidad, recibir a la familia, disfrutar de zonas comunes, acceder a servicios cercanos y construir una relación estable con el territorio.

Murcia encaja especialmente bien en esta nueva lectura. Su clima, su ubicación en el sureste, la cercanía a la Costa Cálida, los servicios urbanos y su menor presión respecto a otros mercados permiten atraer tanto a compradores nacionales como internacionales que buscan una alternativa mediterránea más equilibrada.

La segunda residencia deja de ser un producto puramente vacacional para convertirse en una decisión de estilo de vida. Y cuando el comprador piensa en estilo de vida, compara mucho más que precios. Compara tiempos, servicios, movilidad, bienestar, entorno, seguridad y capacidad de futuro.

El comprador internacional también mira hacia Murcia atraído por su clima, su coste de vida, la cercanía a la costa y un mercado residencial menos tensionado / Anna Bizon

El comprador internacional también mira hacia Murcia

La Región de Murcia ha ganado presencia entre los compradores extranjeros y se consolida como uno de los mercados residenciales con mayor componente internacional dentro del mapa español. Durante el último ejercicio, entre el 20,7% y el 21% de las compraventas inmobiliarias en la comunidad fueron protagonizadas por ciudadanos extranjeros, una cuota que sitúa a Murcia entre los territorios con mayor peso de demanda internacional.

El atractivo no se explica solo por el precio. También influyen el clima, el coste de vida, la cercanía a la Costa Cálida, la disponibilidad de proyectos residenciales con servicios y una menor saturación respecto a otros mercados mediterráneos. Para quienes buscan una segunda residencia, una vivienda para largas estancias o una inversión inmobiliaria en España, Murcia ofrece una combinación cada vez más competitiva.

El perfil internacional se concentra especialmente en varias corrientes. Los compradores procedentes de Reino Unido representan el 29,8% de las operaciones de adquisición extranjera en Murcia, seguidos por los compradores belgas, que concentran el 14,1% del mercado. A ellos se suman otros flujos estables, como compradores neerlandeses, polacos y de otros países europeos, atraídos por el clima, la calidad de vida y la posibilidad de acceder a vivienda en un entorno mediterráneo menos tensionado.

El comprador internacional ya no responde solo al turista que adquiere una vivienda para pasar unas semanas de vacaciones. Cada vez hay más residentes híbridos, profesionales que teletrabajan, jubilados activos y familias que quieren establecer una relación más estable con el territorio. Para muchos de ellos, comprar en Murcia no significa únicamente tener una casa para el verano, sino construir una segunda base residencial en España.

Murcia ofrece una ventaja clara frente a otros mercados mediterráneos: permite acceder a un estilo de vida similar, pero con menor saturación, precios más competitivos y mayor margen de crecimiento. Esa combinación la sitúa en el radar de compradores que buscan tranquilidad, conectividad, servicios y valor a largo plazo.

Para el comprador europeo, el Mediterráneo sigue siendo un gran reclamo. Pero la decisión ya no se basa únicamente en sol y playa. Pesan la accesibilidad, la calidad de los servicios, la seguridad jurídica, la oferta residencial, el entorno urbano y la posibilidad de encontrar viviendas adaptadas a nuevas formas de vivir.

infografia vivienda en Murcia / BC

De buscar una promoción a elegir un proyecto de vida

La decisión de comprar vivienda en el Mediterráneo ya no empieza necesariamente en un portal inmobiliario ni en la búsqueda directa de una promoción concreta. Cada vez más compradores inician el proceso mucho antes: comparan territorios, analizan precios, valoran la calidad de vida, revisan la conectividad, estudian el potencial de inversión y buscan zonas con recorrido antes de dar el paso.

Ahí es donde Alicante y Murcia ganan peso como dos mercados complementarios dentro del Levante. La Costa Blanca mantiene una fuerte proyección internacional, consolidada por años de atracción residencial europea, mientras que la Región de Murcia empieza a posicionarse como una alternativa con mayor margen de crecimiento, precios más competitivos y menor saturación.

Para quienes buscan una segunda residencia, una inversión inmobiliaria o una vivienda pensada para largas estancias, el interés ya no está solo en el inmueble. También importa el entorno, el estilo de vida, la seguridad de la inversión y la capacidad del proyecto para mantener valor en el tiempo.

En ese contexto, las promociones aparecen como una consecuencia natural del interés por estos mercados. Primero surge la pregunta: dónde vivir, dónde invertir o dónde construir una segunda residencia con sentido. Después llega la respuesta concreta: proyectos bien ubicados, con servicios, zonas comunes y una visión residencial adaptada al nuevo comprador.

Alicante y Murcia ganan peso como mercados complementarios dentro del Levante para quienes buscan vivienda, inversión y nuevas oportunidades residenciales. / MPC Group

Qué busca hoy quien quiere comprar una vivienda en el Mediterráneo

El mercado inmobiliario ha cambiado porque también han cambiado las prioridades de quienes compran. La vivienda ya no se entiende únicamente como un lugar donde dormir. Es espacio de trabajo, refugio familiar, inversión, lugar de ocio y proyecto de vida.

El teletrabajo ha dado más importancia a las zonas de coworking y a la calidad del entorno doméstico. La preocupación por el bienestar ha reforzado el valor de gimnasios, piscinas y espacios exteriores. La vida familiar ha aumentado la demanda de zonas comunes seguras y agradables. Y la inversión patrimonial exige proyectos con ubicación, servicios y visión de futuro.

Las nuevas promociones residenciales ya no pueden limitarse a ofrecer viviendas bien distribuidas. El comprador valora cada vez más el conjunto: el barrio, los accesos, los servicios cercanos, las zonas comunes, la eficiencia, la funcionalidad y la capacidad del proyecto para responder a su forma real de vivir.

La casa importa, pero también importa lo que ocurre alrededor. Los espacios compartidos, la posibilidad de teletrabajar, las zonas para hacer deporte y los lugares de encuentro se han convertido en argumentos decisivos para muchas personas que buscan una forma de vida más cómoda, práctica y conectada con sus necesidades reales.

Nueva Condomina, uno de los ejes de la Murcia que viene

Dentro de este nuevo escenario, Nueva Condomina se ha consolidado como uno de los grandes ejes de crecimiento reciente de Murcia. Es una zona planificada, con amplias avenidas, áreas residenciales de nueva creación y uno de los principales polos comerciales de la región.

Su desarrollo responde a una forma de crecimiento muy alineada con las necesidades actuales del mercado: buena conexión, servicios cercanos, espacios amplios y una configuración urbana pensada para el día a día.

Para una familia, vivir cerca de servicios, comercio, ocio y conexiones supone una ventaja evidente. Para un profesional, permite combinar movilidad, comodidad y calidad de vida. Para un inversor, representa una ubicación con recorrido dentro de una ciudad que sigue ganando peso en el sureste español.

La consolidación de zonas como Nueva Condomina refuerza la idea de que el futuro residencial no pasa solo por el centro de las ciudades o por la primera línea de costa. También crece en nuevos entornos urbanos bien comunicados, con servicios y capacidad para atraer a distintos perfiles de comprador.

MPC Group desarrolla 250 viviendas en Murcia

El interés creciente por Murcia como destino residencial también empieza a traducirse en nuevos proyectos capaces de responder a esta forma distinta de entender la vivienda. En ese escenario se sitúa Aura Condomina, la nueva promoción de MPC Group en el entorno de Nueva Condomina, una de las zonas que mejor refleja el crecimiento reciente de la ciudad.

El residencial estará compuesto por 250 viviendas y contará con más de 17.000 metros cuadrados de zonas comunes, una cifra que resume bien el cambio de enfoque del mercado. La vivienda ya no se concibe solo desde el espacio privado, sino también desde todo aquello que facilita la vida diaria: piscinas, zonas de coworking, gimnasio interior y exterior, áreas de descanso, espacios para pasear y lugares pensados para la convivencia.

Las nuevas promociones residenciales dan respuesta a un comprador que valora cada vez más los servicios, las zonas comunes, el bienestar y la comodidad del día a día / MPC Group

La propuesta encaja con una demanda cada vez más exigente, que valora la ubicación y las prestaciones de la vivienda, pero también el entorno, los servicios asociados y la posibilidad de disfrutar de un residencial completo. En ese sentido, Aura Condomina se plantea como un desarrollo que integra vivienda, comodidad y vida comunitaria en un mismo espacio.

El proyecto llega después del buen comportamiento comercial registrado por MPC Group en promociones recientes como Pórtico Plaza II, en Alicante, donde se ha superado el 60% de viviendas vendidas en los primeros meses de comercialización. Ese dato refuerza una tendencia clara: los compradores siguen respondiendo cuando encuentran proyectos bien ubicados, con servicios y adaptados a las nuevas formas de vivir.

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La elección de Nueva Condomina refuerza ese posicionamiento. Se trata de un entorno planificado, con amplias avenidas, áreas residenciales de reciente creación y uno de los principales polos comerciales de la región. Una zona que ha concentrado buena parte del desarrollo reciente de Murcia y que se ha consolidado como uno de los grandes ejes de crecimiento de la ciudad.

“Aura Condomina responde a una evolución en la demanda residencial, donde el cliente valora no solo la vivienda, sino también el entorno y los servicios asociados”, ha explicado Manuel Pertusa el CEO de MPC Group. “Este proyecto nos permite avanzar en nuestra estrategia de crecimiento en el Levante con un producto adaptado a las nuevas necesidades del mercado”.

Con esta promoción, MPC Group refuerza su presencia en el Levante y conecta con un momento en el que Murcia gana visibilidad entre quienes buscan vivir, invertir o encontrar una segunda residencia con valor a largo plazo. Aura Condomina nace con vocación de atraer tanto a clientes residenciales como a inversores, en una región que entra con más fuerza en la conversación inmobiliaria del Mediterráneo desde una propuesta basada en calidad de vida, margen de crecimiento y nuevas formas de vivir.