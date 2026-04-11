Los extranjeros compran menos casas en la Región de Murcia, pero un 15% más caras

La compraventa de vivienda libre por extranjeros se redujo en la Región de Murcia un 5,4% durante el segundo semestre de 2025 con respecto al mismo período del año anterior, situándose en las 3.703 operaciones, algo menos que las producidas durante la primera mitad del ejercicio, cuando se compraron 3.959 casas. En total, se hicieron con 7.662 viviendas en todo 2025.

Según los datos que publicó este jueves el Consejo General del Notariado, si bien los extranjeros se hicieron con menos viviendas en la Región de Murcia, pagaron bastante más por ellas. De hecho esta fue la segunda comunidad autónoma de España en la que más se incrementó el precio por metro cuadrado, un 14,1% más que el año anterior, alcanzando los 1.546 euros. Solo en Cantabria tuvo lugar un encarecimiento más acusado (17,2%, hasta los 1.745 euros). A nivel nacional, el precio promedio se situó en 2.479 euros, un 5% más que en el mismo periodo de 2024. La única autonomía donde se observó un descenso fue en Galicia (- 4,9%).

Variación interanual de compraventas por extranjeros y precio por metro cuadrado por CC AA. / L. O.

En España, la compraventa se redujo un 4,4% interanual durante el segundo semestre de 2025, situándose en las 66.629 operaciones. Las transacciones realizadas por extranjeros representaron el 18,4% del total en el segundo semestre, por debajo del 19,5% en el mismo periodo de 2024 y del 20,9% de 2023, manteniendo la tendencia descendente observada desde entonces.

Durante los doce meses del año, los compradores extranjeros adquirieron un total de 138.254 casas, frente a las 139.433 de 2024, un 0,8% menos. A pesar de que la cifra es la tercera más alta de la serie histórica, la ligera caída se produce en un año récord para el mercado inmobiliario, en el que se vendieron cerca de 735.000 viviendas.

En todo el año, los no nacionales adquirieron un total de 138.254 casas en España, 7.662 en la Región

La clave del pasado ejercicio está en la diferencia entre la compra por parte de residentes y de no residentes. Las compras de extranjeros residentes sí crecieron: pasaron de 81.186 a 85.473 operaciones, un 5,3% más. En cambio, las de no residentes retrocedieron un 9,4%, de 58.247 a 52.781 compraventas. Conviene mencionar que en abril entró en vigor la derogación de la 'golden visa', el permiso de residencia que España otorgaba a aquellos inversores que adquirían una vivienda valorada en más de medio millón de euros.

Gráfico que muestra las compraventas de viviendas en España por parte de extranjeros. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Por nacionalidades

En la Región de Murcia, los marroquíes son los residentes no nacionales que más invierten en inmuebles, mientras que, entre los que no viven aquí, destacan los neerlandeses, británicos y belgas.

En el segundo semestre de 2025, las compraventas realizadas por extranjeros no residentes se concentraron en Comunidad Valenciana, con 9.926 operaciones (40% del total); Andalucía con 6.263 compraventas (25,3%); Cataluña (2.151; 8,7%); Región de Murcia (1.933; 7,8%), e Islas Canarias (1.843; 7,4%). Las compraventas en Islas Balares fueron del 6,9% del total, y en la Comunidad de Madrid del 1,4%. Las restantes autonomías presentaron cuotas inferiores al 1%.

Entre los extranjeros residentes, Cataluña lideró el mercado con 9.004 operaciones (21,5% del total), seguida de Comunidad Valenciana (8.796; 21,0%), Andalucía (6.164; 14,7%) y Comunidad de Madrid (9,6%). Con una participación intermedia se situaron Castilla-La Mancha (5,6%), Islas Canarias (4,4%) y Región de Murcia (4,2%).

Peso de las operaciones de compraventa de extranjeros por CC AA y tipo de residencia en el segundo semestre de 2025. / L. O.

Por nacionalidad de los compradores, el mayor número de operaciones en el segundo semestre de 2025 correspondió a Reino Unido, con 5.178 operaciones (7,8% del total), seguido de Marruecos con 5.154 (7,7%), Italia (4.397; 6,6%), Alemania (4.351; 6,5%) y Rumanía (4.339; 6,5%).

Por territorios, Países Bajos consolidó una parte sustancial de las operaciones de compraventa en Comunidad Valenciana (16,3%), Región de Murcia (15,9%), Andalucía (13,7%) y Aragón (4%). Mientras, Alemania reunió una parte considerable de las operaciones en Islas Baleares (52,6%), Cantabria (24,4%), Islas Canarias (20,6%), Galicia (13,3%) y Asturias (11,8%). Por su parte, Reino Unido destacó en Región de Murcia (29,8%), Navarra (20,0%), Andalucía (16,0%), Cantabria (9,8%) y Comunidad Valenciana (8,8%); y Bélgica mostró pesos relevantes en Región de Murcia (14,1%), Aragón (12,0%), Extremadura (12,1%) y Comunidad Valenciana (9,8%).

Neerlandeses, británicos y belgas, los no residentes que más inmuebles pusieron a su nombre

Entre las operaciones realizadas por extranjeros residentes, Marruecos fue el país con mayor número de compraventas (12,1% del total), con especial peso en Región de Murcia (35,1%), Navarra (32,1%), Aragón (21,9%), La Rioja (25,8%), y también en Extremadura (23,1%), Castilla-La Mancha (19,1%), Andalucía (18,3%) y Cataluña (11,2%). Italia fue la segunda nacionalidad en volumen de operaciones (9,2% del total), con peso destacado en Islas Canarias (26,2%), Islas Baleares (14,6%), Comunidad de Madrid (13,8%) y Comunidad Valenciana (7,8%).

Tras Marruecos e Italia, Rumanía fue la tercera nacionalidad en cuanto a volumen de operaciones (9,3%) y presentó cuotas de dos dígitos en Castilla-La Mancha (25,9%), Aragón (25,2%), La Rioja (21,3%), Extremadura (16,5%) y Castilla y León (14,2%). Reino Unido ocupó el cuarto lugar (5,6% de las operaciones) y alcanzó especial relevancia en Andalucía (11,6%), Región de Murcia (11,6%), Islas Baleares (8,9%), Comunidad Valenciana (7,1%).

En todo 2025, entre los países que dispararon sus compras destaca Portugal (19,7%), Países Bajos (12,2%), Venezuela (10,9%), Colombia (9%) e Italia (6,3%). Por el contrario, los mayores retrocesos se concentran en Rusia, donde caen las compras de extranjeros un 22,5%, Bélgica (-11,4%), Noruega (-10,8%), China (-10%) y Polonia (-8,9%). En menor medida descienden las operaciones de argentinos, suecos, suizos, franceses, alemanes e irlandeses. La demanda extranjera en su mayoría se concentra en el entorno europeo y mediterráneo.