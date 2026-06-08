La Región de Murcia encabeza el encarecimiento de la vivienda tras un 'subidón' de más del 15% en un año

La Región de Murcia lideró el 'subidón' del precio de la vivienda libre en España durante el primer trimestre de 2026 con un disparo del 15,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Comunidad comparte este mismo incremento porcentual a nivel nacional junto a Aragón, lo que demuestra que el encarecimiento del mercado inmobiliario estaba lejos de 'enfriarse' durante los tres primeros meses del año y superando ampliamente la media nacional, que se situó en el 12,9%, la tasa más alta desde 2007.

Respecto a la tasa trimestral (primer trimestre de 2026 sobre cuarto trimestre de 2025), el precio de la vivienda libre (tanto nueva como usada) subió un 4,3% en la Región de Murcia, 2 puntos más que en los tres meses anteriores.

El fuerte aumento en la Región estuvo impulsado principalmente por la vivienda de segunda mano, cuyos precios se dispararon un 16,3% respecto al mismo trimestre del año anterior. Se trata de una subida incluso superior a la media nacional de este segmento, que alcanzó el 13,5%, la más alta desde que existen registros comparables. Por su parte, la vivienda nueva también continuó encareciéndose en Murcia, aunque a un ritmo más moderado, con una subida interanual del 10,9%.

Los precios crecieron un 4,3% solo entre enero y marzo, por encima de la media española

Los datos del INE reflejan además una aceleración del mercado inmobiliario murciano en comparación con el trimestre anterior: entre enero y marzo de 2026, el precio de la vivienda libre aumentó un 4,3% en la Región, ocho décimas más que la media nacional. En el caso de la vivienda usada, el incremento trimestral fue del 4,7%, mientras que la vivienda nueva subió un 1,8% en apenas tres meses.

A nivel nacional, todas las comunidades autónomas registraron incrementos interanuales de dos dígitos en el precio de la vivienda durante el primer trimestre del año. Tras Murcia y Aragón, las mayores subidas se dieron en Castilla y León y Ceuta, ambas con un 14,9%. Por contra, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Cataluña y Navarra (+10,5% en ambos casos) y en País Vasco (+10,2%).

En comparación trimestral, el precio de la vivienda libre en España aumentó un 3,5% entre enero y marzo de 2026 respecto al trimestre anterior, encadenando nueve trimestres consecutivos de crecimiento. Tanto la vivienda nueva como la usada registraron el mismo avance trimestral.

48 trimestres consecutivas de alzas

Con la subida del primer trimestre, el precio de la vivienda libre a nivel nacional acumula 48 trimestres consecutivos de alzas interanuales. Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 9,1% interanual en el primer trimestre, 2,1 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el cuarto trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se disparó un 13,5%, tasa cuatro décimas superior a la del trimestre previo y la más elevada de toda la serie histórica, que arranca en 2007.

A nivel nacional el aumento llegó el un 3,5%, 1,7 puntos superior a la del último trimestre del año pasado y la más elevada desde el segundo trimestre de 2025, cuando el precio creció un 4%. Con la subida registrada entre enero y marzo de este año, el precio de la vivienda libre encadena nueve trimestres consecutivos de alzas trimestrales.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió un 3,5% trimestral, frente al incremento del 2,2% del trimestre anterior. El del primer trimestre de este año ha sido el crecimiento trimestral más elevado en esta tipología de vivienda desde el primer trimestre de 2025, cuando subió un 5,5%.

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Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano aumentó también un 3,5% en comparación con el cuarto trimestre de 2025, tasa 1,7 puntos superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el segundo trimestre del año pasado.