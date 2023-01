Una semana después de la presentación del polémico protocolo antiabortista de Castilla y León, la coalición castellano leonesa ha vuelto a reunirse. Tras la cita, han informado de que no se aplicará, aunque la nota con estas medidas sigue colgada en la web de la consejería de Sanidad.La polémica deja una herida abierta en la coalición. Vox cree que el PP está deseando romper. Por parte del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se admite que hay tensiones con el socio pero tratan restarle importancia.El portavoz de la Junta ha reiterado que convocar elecciones es potestad de Fernández Mañueco y que actuará pensando en los ciudadanos. Lejos de enfriarse, la tensión entre la Junta y el Gobierno central, también se acrecenta. El gobierno autonómico anuncia que inadmite el requerimiento del ejecutivo central porque no se especifica qué se está incumpliendo. Añaden que no se ha aprobado nada en consejo de gobierno y, por tanto, no existe causa.La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, exige que "respondan y aclaren" si es un protocolo o una recomendación. Rodríguez advierte que un requerimiento no se puede admitir o no admitir.