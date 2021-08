QuakeCon at Home 2021, la última edición del evento global de Bethesda, ha mantenido el perfil de sus exposiciones y ha presentado nueva versión de ‘Quake’, novedades sobre ‘Deathloop’, ‘Fallout 76’, ‘The Elder Scrolls Online’, ‘DOOM Eternal’, además de ‘The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition’ Por si te lo perdiste, aquí tienes un breve resumen para ponerte al día:

Quake

Para conmemorar los 25 años transcurridos desde el lanzamiento de este shooter de fantasía oscura en primera persona, se ha lanzado una nueva versión en PC, Xbox One, Xbox Game Pass para consolas, PC, PS4 y Nintendo Switch, que, además, es retrocompatible con Xbox Series X|S y PlayStation 5. Las versiones nativas para Xbox Series X|S y PS5, con definición 4K y 120 FPS, llegarán dentro de poco en una actualización gratuita. Además ‘Quake II’ y ‘Quake III: Arena’ llegan a Xbox Game Pass para PC en su forma original.

Una versión actualizada y gráficamente mejorada del original, pero con resolución hasta 4K y compatibilidad con pantallas anchas, modelos mejorados, iluminación dinámica y de color, antialiasing, profundidad de campo y la banda sonora original a cargo de Trent Reznor. Además de cooperativo y multijugador online, multiplataforma y en local. También incluye las dos expansiones originales y otras dos nuevas: Quake trae los dos paquetes de expansión originales, 'The Scourge of Armagon' y 'Dissolution of Eternity', junto con otros dos desarrollados por el equipo de MachineGames:'Dimension of the Past' y el nuevo 'Dimension of the Machine'.

Deathloop

El equipo de Arkane Lyon analizó el multijugador de ‘Deathloop’ en una mesa redonda en la que se habló sobre la experiencia de entrar en una partida como Julianna para dar caza a un Colt controlado por otro jugador. Entre las nuevas imágenes que se mostraron y el debate sobre las muchas maneras de jugar a este envolvente shooter, es evidente que a los jugadores de PS5 y PC interesados en este esperadísimo título no les interesa quedarse sin verla.