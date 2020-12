Saint Laurent cambia las pasarelas de París por el desierto

Saint Laurent inició este martes una nueva etapa con su primer desfile fuera del calendario parisino y se sirvió del desierto para presentar su colección primavera-verano 2021, una oda a la libertad de movimiento.



La firma anunció su abandono de la Semana de la Moda de París el pasado abril, en pleno cuestionamiento de una industria que vio bloqueados sus desfiles por las medidas de confinamiento impuestas contra la pandemia. "Consciente de los cambios radicales" que suponía esta crisis, la marca decidió "reflexionar" sobre su forma de presentación y privilegiar una relación "directa con la gente y su día a día", dijo entonces en un comunicado.



Adiós a las celebridades en primera fila, a su escenario de ensueño delante de la Torre Eiffel y a su ineludible cita con la moda parisina, para una primera toma de contacto con un nuevo formato: una pasarela retransmitida en redes y, en esta primera ocasión, desde un desierto cuya localización no fue revelada.





Saint Laurent



« I wish you were here »



Women's Summer 21 By Anthony Vaccarello.

An invitation for escapism.

A desert, its soft and infinite landscape.

The collection is dedicated to the freedom of movement.#YSL #SaintLaurent #YvesSaintLaurent https://t.co/JMgJAMk1hg