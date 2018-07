Paula Echevarría le 'roba' un vestido a Candela Peña

Paula Echevarría crea tendencia allá donde va. Sin embargo parece que en esta ocasión se ha inspirado en el look de Candela Peña y le ha robado el vestido o eso es lo que se interpreta en una conversación entre las actrices a través de Instagram.



Paula Echevarría ha publicado una foto con un largo y fresquito vestido veraniego en tonos animal print que ha causado sensación en las redes sociales. "Dame el vestido, es mío, te dije que no te lo dejaba y me lo has pillado de mi armario. Te dije que ni lo tocaras y te lo has puesto, ya te vale tía... Estoy súper mosqueada", escribía Candela Peña en la foto de Paula, a la que la ex de Bustamante respondía con muy buen rollo "Tíaaaaaaa, mañana te lo devuelvo".





Good nightS.. ? Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 14 Jul, 2018 a las 3:01 PDT

Está claro que la relación entre ambas es muy buena. Por su parte, Paula ha disfrutado de unasla mejor manera de cargar pilas tras una larga temporada de trabajo.Sin embargo, como hemos podido saber gracias a Instagram, la actriz ya está de vuelta en Madrid y lo primero que ha hecho ha sido acudir a Tacha Beauty junto a la pequeña Daniella para poner a punto su piel y su pelo tras varios días de playa y piscina. Si algo es más que evidente es que a