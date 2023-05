Pablo Motos, operado recientemente de una operación en el tríceps tras un accidente mientras boxeaba con el artista Omar Montes, ha hecho especial mención a su mujer en la publicación de Instagram donde desvelaba lo ocurrido: "Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama “Supermanco”. Esta noche os cuento todo. Vaya susto".