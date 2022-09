Dabiz Muñoz se convirtió ayer por segundo año consecutivo en el Mejor Cocinero del Mundo y, en su programa de festejos se ha pasado esta tarde por Zapeando, el programa de la Sexta donde Cristina Pedroche copresenta junto a Miki Nadal, Quique Peinado, Lorena Castell y Valeria Ros. La pareja de Cristina Pedroche, ha irrumpido en el programa presentado por Dani Martín: "Es la hora de recibir al recién nombrado por segunda vez 'Mejor cocinero del mundo': recibamos como se merece, o mejor, recibámoslo bien a Dabid Muñoz", ha dicho entre aplausos.

Y aunque no debería tener nada de extraño, ya que ambos son una pareja pública desde hace mucho tiempo y ayer mismo fueron juntos a los premios The Best Chef en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles (Madrid); han protagonizado el momento más comprometido de la tarde, cuando Muñoz nada más entrar al plató le ha plantado un tierno beso a la famosa presentadora.

Durante la conversación con los presentadores, el cocinero ha destacado que "Cristina es evidente que es parte del equipo y Miki está a punto de estar considerado parte del equipo", aunque piensa que el presentador todavía "tiene que mejorar algunas cosillas que tienen que ver con la actitud, sobre todo".