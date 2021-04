Coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Lésbica, Ares Teixidó ha aprovechado para presentar en redes sociales a su novia, Bruna Manzoni, una conocida influencer que en el pasado mantuvo una relación con Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey.

Después de que Instagram censurara una fotografía en la que aparecían besándose por "infringir las normas comunitarias" de la red social, Ares publicó otra imagen para compartir la noticia con sus seguidores: "Feliz y libre, así me quiero, así te quiero, así nos quiero".

Ares, que está disfrutando de unos días de vacaciones junto a Bruna en el sur de Brasil, ha desvelado en sus stories cómo surgió el amor entre ellas: "En realidad nos conocemos desde hace seis años. Nos reencontramos después de mucho tiempo el año pasado". "Bruna tenía novia y, cuando dejó de tener novia, pues fui a por ella", ha explicado entre risas.

Bruna, por su parte, aclaraba que cuando empezó a salir con Ares ya había roto con Helena, su anterior pareja. "Si no fuera por mí no estaríamos aquí. Ella acababa de salir de una relación y no tenía ganas de nada, pero la enamoré", apuntaba la exconcursante de 'GH VIP' antes de bromear: "Ya no hay vuelta atrás".

Ares, que ha recordado que el pasado año habló de su bisexualidad en una entrevista, ya ha tenido la ocasión de presentar a su novia ante sus seres queridos: "Tengo tantísima suerte con mi familia... Adoran a Bruna. Cuando vino a casa, mi padre dijo que era la pareja más guapa que había tenido. Ella le contestó que eso no era muy difícil". "Hacía tiempo que no era tan feliz", ha confesado.