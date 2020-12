Rocío Osorno rompe su matrimonio con Jacobo Robatto

A punto de poner punto y final al 2020, la conocida influencer y diseñadora Rocío Osorno ha sorprendido a todos con una noticia totalmente inesperada: la separación de su marido, Jacobo Robatto, senador de Vox. Aunque se dieron el 'sí, quiero' hace poco más de un año y medio en la Catedral de Sevilla y parecían la pareja perfecta, la propia diseñadora ha reconocido en sus redes sociales que en los últimos meses la convivencia no había sido del todo fácil.

El matrimonio que tiene dos hijos en común, Jacobo (de dos años) y Luis (de ocho meses), había comenzado una nueva etapa hace tan solo unos meses en su nueva casa de Sevilla, un bonito chalet con piscina de estilo neoclásico que la influencer ha remodelado con mucho gusto.

"Quiero terminar el año siendo 100% sincera con vosotros, ya que habéis sido partícipes de todo lo que ha ocurrido en mi vida en estos últimos años y entiendo que me preguntéis por el tema. Prefiero ser YO quien lo cuente antes de que empiecen a circular rumores de todo tipo (ya sabemos cómo son las RRSS). Coco y yo ya no estamos juntos. Ha sido una decisión tomada por AMBAS PARTES. Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones, ya que somos personas muy diferentes de forma de pensar y eso al final va mermando una relación hasta llegar a ese punto", ha explicado Rocío.

"Para los que os preocupáis por mí, estoy bien, muy tranquila, tengo la cabeza en mis hijos y mi trabajo (que no es poco) y ya os digo que no ha sido una ruptura traumática ni por otros motivos que no sean los que os he contado. Ya sabéis que en estos temas matrimoniales cuando hay niños en medio es mejor no contar mucho, pero al menos quería aclarar la situación para evitar que se saquen conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad. Como siempre MUCHAS GRACIAS POR EL CARIÑO que me demostráis DÍA A DÍA. Ya sabía yo que ahora no iba a ser menos. Sois increíbles", finaliza en su mensaje.

Siempre muy cercana con sus seguidores, la última vez que vimos a la pareja unida fue en el bautizo del pequeño de sus hijos el pasado mes de octubre en la Parroquia Santa María de las Flores y San Eugenio Papa.