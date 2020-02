El lío de Marta Pombo: critica una marca que promociona

Marta Pombo vuelve a ocupar el centro de la polémica y se ha convertido en el último meme de las redes sociales por culpa de un despiste con el que ha arruinado una promoción.



La hermana de María Pombo ha publicado una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que hacía publicidad de una marca de tortitas saludables, compartiendo no solo el proceso de cocina sino asegurando también a todos sus seguidores que están buenísimas, recomendándolas con más de 320.000 personas. Hay que tener en cuenta que se trata de una promoción y parte de la fuente de ingresos de la joven influencer.



Sin embargo, Marta luego ha dedicado un mensaje a su grupo de 'mejores amigos de Instagram' en el que reconocía que las tortitas sabían a "dieta" y que no le gustaban en absoluto, pero que no podía dejar mal a la marca, con un filtro en el que puede leerse en su frente "Emosido engañado". Sin duda, una opinión muy distante a la que quería hacer llegar a sus seguidores.



Los internautas no han tardado en darse cuenta de la metedura de pata de la influencer, haciendo captura del vídeo que Marta ha borrado al darse cuenta, eliminando todas las historias relacionadas con las tortitas.



Como era inevitable, el vídeo ha saltado a Twitter donde se ha desatado la polémica. Mientras algunos internautas se han tomado el descuido con humor y se han reído de las palabras de la Pombo, otros sin embargo han criticado con dureza la falta de profesionalidad de Marta por promocionar algo que no le gusta y poniendo en duda su credibilidad como influencer.





QUE MARTA POMBO HA SUBIDO UNA COLABORACIÓN HABLANDO DE UNAS TORTITAS Y HA SUBIDO SIN QUERER UNA HISTORIA QUE IBA PARA MEJORES AMIGOS EXPLICANDO QUE ESTÁN MALAS, LIVING pic.twitter.com/p7GN1Nplns — Kithuus. ??????????? (@kithuus) February 27, 2020