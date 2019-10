Tres ideas originales para decorar tu casa gratis este otoño

Con la llegada de la nueva temporada llega también el momento de darle un aire nuevo a tu casa. Es hora de guardar las piezas de verano y empezar a convertir nuestro hogar en un refugio acogedor para los próximos meses. ¿Pero cómo es posible decorar tu casa de forma original y sin hacer un gasto? A continuación, te dejamos algunas ideas para vestir de otoño tu casa de forma 'low cost':



Decorar con calabazas

Coronas de otoño

Centro de flores secas

La fiesta de Halloween llegó a España hace años para quedarse, pero para decorar tu casa con calabazas ya no necesitas esperar hasta el 31 de octubre., uno de los frutos de la temporada, aportan un toque de lo más otoñal a la decoración. Las puedes dejar en su tono natural y usarlas para decorar rincones como el recibidor o la mesa comedor o pintarlas a juego del resto de la decoración de tu casa para conseguir un estilo más sofisticado.. Ya no es necesario esperar a Navidad para colgar una de tu puerta si elaboras una con las flores de temporada. Y ya no solo se llevan fuera de casa si no también dentro.Otra forma de vestir tu casa de otoño muy barata es meter centros de hojas secas en las diferentes estancias.