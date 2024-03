Alerta en España por este pan que se vende en los supermercados y tiene arsénico

El alimento básico por excelencia en todo el mundo es el pan: un producto que se consume en millores de hogares a lo largo y ancho del planteta y que recientemente se ha convertido en motivo de preocupación para muchos españoles por el posible contenido de arsénico de una de sus variedades.

El arsénico, un metaloide conocido por sus efectos perjudiciales para la salud humana, está siendo examinado en relación a distintas variedades disponibles en los supermercados del país.

Pan con arsénico: estas son las variedades afectadas

Principalmente, el foco de las investigaciones se centra en el pan sin gluten ya que se preparan habitualmente con harina de arroz en sustitución de las harinas tradicionales que contienen gluten.

La búsqueda de opciones saludables ha llevado recientemente a un aumento de la popularidad del pan sin gluten, más allá de tratarse de una opción necesaria para las personas celíacas.

Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) el pan sin gluten puede contener elevados niveles de arsénico inorgánico: un compuesto que es conocido por sus efectos adversos para la salud de las personas.

Los panes que no llevan gluten ya están ampliamente normalizados en la mayoría de supermercados. No obstante, es fundamental que los consumidores estén atentos a la información que llega desde las autoridades sanitarias para evitar consumir ciertos ingredientes que puedan resultar perjudiciales para su salud, especialmente si incluyen arroz en su composición.

Así afecta el consumo de arsénico a la salud

Este metaloide presente en el medio ambiente puede tener efectos muy adversos en la salud de las personas, especialmente si se consume en grandes cantidades y a largo plazo. Una de las preocupaciones que se relacionan con la exposición del cuerpo al arsénico es el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer.

Para evitar la sobreexposición al arsénico se recomienda optar por panes integrales con gluten a los que no haya problema de tolerancia además de leer detenidamente las etiquetas de los productos que no llevan gluten para comprobar de qué están hechos y moderar nuestro consumo de harina de arroz.

Desde la AESAN explican que "uno de los mayores contribuyentes a la exposición de arsenico en la alimentación" es el arroz y en el Código de Prácticas para la Prevención y Educación de la Contaminación por Arsénico den en el Arroz explican que "la concentración de arsénico en el arroz se puede reducir lavándolo, con un tratamiento "sin enjuague" o cocinándolo con grandes cantidades de agua y desechando posteriormente el exceso de esta".