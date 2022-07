El hilo de Twitter donde la psicóloga y periodista Marina Díaz plantea 10 técnicas para conciliar el sueño ya ha superado los 70.000 me gustas y 12.000 retuits en la red social. Y no es de extrañar: según la Sociedad Española de Neurología en España más de 4 millones de personas (el 10% de la población) tiene algún trastorno del sueño grave o muy grave, y hasta 12 millones de personas se despiertan con la sensación de no haber descansado.