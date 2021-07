La Universidad de Murcia, la Fundación “la Caixa” y CaixaBank han hecho balance este lunes de los resultados de las actuaciones llevadas a cabo por la Cátedra de Inclusión Social y Habilidades no Cognitivas, creada por la Universidad de Murcia con el apoyo de la Fundación “la Caixa” y CaixaBank. El acto de presentación ha tenido lugar en la Convalecencia, sede del Rectorado, y ha contado con la presencia del rector, José Luján; la directora territorial de CaixaBank, Olga García Sanz; y el director de la Cátedra, Ildefonso Méndez.

El objetivo principal de esta Cátedra es promover proyectos de investigación y acciones para lograr la inclusión social de todas las personas, centrándose especialmente en conseguir que niños de diferentes capacidades cognitivas puedan desarrollar sus habilidades de autorregulación para alcanzar la inclusión social y laboral. En este sentido, Ildefonso Méndez ha presentado tres de los principales logros de esta Cátedra.

El primero de ellos es la creación de la aplicación móvil de Comunicación del dolor para personas con autismo. ComunicaDOL (disponible en IOs y Android), es una aplicación que ayuda a los niños con Trastorno del Espectro Autista a afrontar con mayor tranquilidad sus visitas al médico y que también les permite expresar, a través de pictogramas y otros recursos gráficos, los puntos de dolor y la intensidad del mismo. Las familias disponen en esta aplicación de recursos que les permiten crear sus propias ‘historias’ en función de las necesidades que tengan en cada momento.

También con la atención sanitaria está relacionada la visita virtual por instalaciones del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, elaborada para facilitar a las personas con autismo que tienen que asistir a consultas externas o a intervenciones el reconocimiento de los espacios antes de visitarlos. La anticipación visual de información es básica para evitar episodios de ansiedad y sufrimiento a las personas con autismo, lo que dificulta que reciban una adecuada atención sanitaria. Si reconocen los espacios y se sienten más cómodos, pueden recibir una mejor atención.

En el ámbito educativo, gracias a la Cátedra de Inclusión Social y Habilidades no Cognitivas, diez colegios de la Región de Murcia con una alta escolarización de niños con necesidades especiales participan en el proyecto ‘Educar para ser’; un programa que supone la aplicación del primer currículo de estimulación de las habilidades no cognitivas de autorregulación y desarrollo de sus habilidades no cognitivas de los niños desde el comienzo de la Educación Infantil hasta el final de la Educación Primaria.

‘Educar para ser’ facilita al profesorado y a las familias de estos centros, cuentos, vídeos y, en general, materiales educativos adecuados para mejorar la capacidad de autorregulación de los niños desde edades muy tempranas. Se trata de un programa del que se benefician todos los niños, ya que la evidencia científica es contundente al señalar que la mejora de las habilidades de autorregulación beneficia a todos los niños, independientemente de su perfil de neurodesarrollo. Este proyecto ha sido seleccionado por la OCDE como uno de los más relevantes en su área a nivel mundial.

El rector de la UMU, José Luján, agradeció a la Fundación La Caixa su apoyo y colaboración y destacó que “los logros de la cátedra denotan el esfuerzo y el trabajo realizado entre todos. Las cátedras nos permiten llegar a los ciudadanos fomentando la inclusión social y la cohesión con aquellas personas más vulnerables y, en esta ocasión gracias al trabajo colaborativo entre CaixaBank y la Universidad de Murcia podemos prestar especial atención a las personas con TEA y contribuir a la mejora de su calidad de vida”.

Por su parte, la directora territorial de CaixaBank en la Región de Murcia, Olga García Sanz, ha destacado la importancia de la Cátedra “que trabaja para lograr la inclusión de todos los niños con dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales en la sociedad, y que es capaz de poner en marcha herramientas concretas que benefician directamente a los niños y a sus familias, llegando a un gran número de beneficiarios, como esos diez colegios de la Región que participan en el proyecto ‘Educar para ser’”. “En nombre de CaixaBank no podemos sentirnos más satisfechos de apoyar a través de la Fundación `la Caixa´ un proyecto como este” ha añadido.

