Aún puedes ser el ganador de una casa en la playa por 5 €

La plataforma tecnológica SeSortea, fundada en 2019 con el principal objetivo de ofrecer las herramientas técnicas necesarias para posibilitar el sorteo de casas en España, está decidida a revolucionar el marcado sorteando nada más y nada menos que una casa en la playa, situada en la localidad almeriense de Vera. Los usuarios que participen en el sorteo de la casa podrán regalar participaciones con un coste de 5 € por cada uno de estos números, aunque es posible adquirir packs con números adicionales y descuentos para aumentar las posibilidades de resultar ganador.



Europa es testigo de como la lotería de viviendas se está convirtiendo en una práctica cada vez más frecuente, y Sesortea trabaja desde sus inicios para convertirse en referencia a nivel nacional. De este modo, el sorteo con el que la compañía estrena su actividad ofrece como premio una casa ubicada en Vera Playa, localidad de Almería, a pocos metros del mar.



Resulta necesaria en España la autorización de la Dirección General de Ordenación del Juego para poder realizar un sorteo inmobiliario. A partir de ahí, Sesortea se encarga de ofrecer participaciones, con un coste desde 5€ cada una. Estas participaciones se pueden conseguir de manera online desde cualquier parte del mundo, a través de la web de la compañía, siendo el único requisito ser mayor de edad. El usuario puede registrarse en la plataforma y conseguir sus participaciones (hasta un máximo de 1.000) hasta el 22 de marzo, día en el que se cierra la venta de números.



Una de las últimas promociones impulsadas por Sesortea es la del código amigo 1x1, que ofrece a los usuarios de esta plataforma de sorteos, con su primera compra, un código descuento para compartir con aquellos que se desee.

Características de la casa en la playa

Este código ofrece un 10% de descuento para los nuevos usuarios en compras por un valor igual o superior a 20 €. Cada vez que el código amigo es utilizado para realizar una compra, el usuario que ha facilitado este código recibe directamente un número gratis para el sorteo de la casa en la playa.

Sesortea ofrece como premio de su primer sorteo una casa en la localidad de Vera Playa, Almería, que ofrece todas las comodidades posibles. Ubicada a escasos metros de la playa y en una urbanización privada, esta vivienda destaca por su orientación exterior y por su luminosidad, además de entregarse completamente amueblada. La vivienda cuenta con dos dormitorios, dos terrazas, dos baños independientes, trastero, piscina y un garaje de uso privado.



Además de ofrecer la seguridad y tranquilidad que todo el mundo busca en residencias en la playa, la ubicación de esta vivienda permite disfrutar de supermercados, restaurantes y zonas de ocio en sus alrededores.



Ventajas de Sesortea: pago de impuestos y probabilidades de ganar

El Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Ordenación del Juego son los encargados en España de regular los sorteos de viviendas, además de analizar cada propiedad que se sortea y garantizar tanto comprador las máximas garantías legales a su comprador, como la correcta entrega de la vivienda y el desarrollo del sorteo.





A diferencia de otras plataformas de sorteos inmobiliarios, Sesortea se compromete a ayudar en todo lo que puede a la parte premiada, pues esta no solo obtiene la casa, sino que además se le garantiza por parte de Sesortea cubrir la mayor parte de los impuestos derivados de una operación de transmisión de viviendas, además de todos esos gastos administrativos asociados a cualquier premio de lotería.



Sesortea concede 5.000 € para hacer frente a esos gastos administrativos inherentes a las labores de notaría y registro, además de hacerse cargo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que es diferente dependiendo de la comunidad autónoma en la que se ubique el inmueble. Sesortea también cubre hasta un total de 20.000 € a la parte premiada del incremento patrimonial en el IRPF.



La compañía tecnológica permite a propietarios de viviendas no solo sortear sus casas con todas las garantías técnicas y legales, sino además proporcionar a los ganadores de los sorteos todas las facilidades (económicas y administrativas) posibles.



La probabilidad de resultar ganador del sorteo también es algo a tener en cuenta, pues debido a su dimensión (125.800) participaciones), los participantes gozan de más probabilidades de ganar que en otros modelos de lotería tradicionales, como son el Cuponazo de la ONCE, el Euromillones o la Quiniela. La probabilidad de salir premiado en el sorteo de la casa se multiplica por 222 (con una sola participación) con respecto a la Lotería Primitiva, destinando el mismo dinero.

*Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.* Las probabilidades se realizan sobre la base de emisión de 125.800 papeletas por parte de Sesortea.