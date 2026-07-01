El Obispado estudia "cómo proceder" tras la orden de retirada de la inscripción sobre Primo de Rivera: hay que borrar la frase sin dañar la Catedral de Murcia

La Diócesis de Cartagena confirma que "ha recibido la notificación de la Dirección General de Promoción de Memoria Democrática y se está estudiando el modo de proceder" respecto a la inscripción de 'Primo de Rivera, ¡presente!' que hay, grabada en piedra, en la Catedral de Murcia, y que ha sido incorporada al catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática. El Obispado de Cartagena dispone de tres meses para quitar la frase en cuestión, grabada en piedra. En el caso de no hacerlo, se enfrenta a una sanción.

Lo mismo pasa en la vecina provincia de Almería. En este caso, su Obispado ha pedido ayuda a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía para saber cómo proceder para quitar la inscripción tallada en la Catedral de la Encarnación de la capital con el nombre de José Antonio Primo de Rivera y el escudo con el yugo y las flechas.

Se da la circunstancia de que tanto la Catedral de Murcia como la de la Encarnación de Almería cuentan con la distinción de Bien de Interés Cultural (BIC). Esta figura legal implica una salvaguarda integral del monumento de Belluga, de sus bienes muebles y del entorno que lo rodea, en el corazón del casco histórico murciano. Esto es: no se puede actuar a la ligera sobre sus muros.

Borrar el símbolo franquista sin dañar el monumento se convierte, por tanto, en la prioridad. Cualquier actuación sobre la fachada de la Catedral de Murcia tiene que realizarse siguiendo estrictos criterios de conservación patrimonial.

La resolución del Ministerio apunta al respecto que la protección patrimonial de un inmueble no obliga a conservar elementos de exaltación franquista y subraya que las administraciones públicas han de colaborar para hacer efectiva su retirada cuando estos carezcan de un valor artístico que justifique que sigan ahí, como es el caso de la frase sobre el primogénito del dictador Miguel Primo de Rivera.

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El problema es que no se trata de una placa que se pueda retirar y ya: la frase sobre el fundador de la Falange está grabada directamente sobre la piedra de la Catedral, en la fachada de la Puerta de la Cruz, la que da a Trapería. Así, cualquier actuación para quitarla tendrá que hacer con técnicas de restauración que eviten alterar el templo.