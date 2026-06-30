La "exaltación" de la figura de José Antonio Primo de Rivera en la Catedral de Murcia tendrá que retirarse

'José Antonio Primo de Rivera, ¡presente!'. Esta inscripción, escrita en piedra en la torre de la Catedral de Murcia, tiene los días contados. Es uno de los cuatro nuevos vestigios franquistas que deberán ser retirados de sus lugares actuales al incorporarse al catálogo de símbolos contrarios a la Memoria Democrática.

Los otros tres restos son el monumento a la victoria, conocido también como monumento a Franco o del ángel, uno de los más grandes de España, ubicado en Santa Cruz de Tenerife; el monumento a los rumanos caídos, en Majadahonda (Madrid), y otra inscripción de "exaltación" de la figura de José Antonio en la Catedral de Almería.

El responsable del Gobierno de España de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dio cuenta en una rueda de prensa en el Ministerio de estas nuevas incorporaciones al catálogo y, sobre la que afecta a Murcia y Almería, subrayó que ninguna de las placas que enaltecen la figura del fundador de Falange Española "tiene un valor cultural".

Esta frase fue impresa en la piedra en los años inmediatamente posteriores al final de la Guerra Civil

La Federación de Asociaciones Memoria Histórica de la Región de Murcia (FAMHRM) lleva años exigiendo la retirada de la inscripción falangista expuesta en la Catedral. Esta frase fue impresa en la piedra en los años inmediatamente posteriores al final de la Guerra Civil. En 2017, una delegación de memorialistas visitó al deán de la catedral para pedirle que tanto el Cabildo catedralicio como el Obispado den cumplimiento a la ley y procedan al borrado de esa inscripción. Entonces, el deán se comprometió a llevar esta petición a la consideración del Cabildo.

En 2023, la FAMHRM envió un burofax al obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, instándole a la retirada de los vestigios franquistas en las dependencias de la Iglesia Católica (templos y cementerios). Requería a la Diócesis de Cartagena que cumpla con la obligación impuesta por el artículo 35 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre de retirar todos los vestigios franquistas "que no deben estar en ningún edificio público ni tampoco en aquellos de titularidad privada pero con visibilidad pública que hacen ostentación de valores antidemocráticos, y que resultan absolutamente intolerables para una sociedad que pretende y dice ser democrática".

La Federación incluyó un listado de elementos con simbología franquista que considera que deben ser suprimidos.

En primer lugar, mencionó la citada inscripción que se puede encontrar en la Portada de las Cadenas de la Catedral de Murcia .

. También se refirió el monumento al general Mola, Calvo Sotelo, Sanjurjo y a los "Caídos por Dios y por España" en el cementerio de San Javier .

. En tercer lugar, la Federación mencionó la placa a "los Gloriosos Caídos por Dios y por España" que se encuentra en uno de los muros exteriores de la iglesia de San Pablo de Abarán .

. No olvidó la cruz a "los caídos por Dios y por la patria" que se encuentra en el cementerio de San Clemente de Lorca .

. En último lugar, la Federación hace referencia a la placa falangista que se puede contemplar en el exterior de la iglesia del Salvador en Jumilla.

Torres pide reflexión al PP

Sobre el monumento a Franco de la ciudad tinerfeña, que deberá ser desmantelado en un plazo máximo de seis meses, señaló también que no tiene ningún valor artístico o cultural, como así lo ha determinado la comisión técnica, porque de haber sido así tendría que haber sido "resignificado". Obra de un escultor muy conocido, Juan de Ávalos, republicano represaliado, según explicó el ministro, fue realizada en 1964, y enaltece la victoria de Franco, presentando la guerra civil "como una cruzada salvadora".

El monumento a los caídos rumanos de Majadahonda, se levantó en 1970 en memoria de dos miembros de la Guardia de Hierro de Rumanía que colaboraron con las tropas sublevadas en la guerra civil y "con el régimen de Hitler".

Torres señaló, además, que PP y Vox han manifestado en los acuerdos de gobierno que han firmado su intención de preservar ciertos monumentos que suponen "una exaltación del franquismo". Por eso, pidió al partido de Alberto Núñez Feijóo que reflexione porque no le ve sentido a preservar un vestigio franquista sin ningún interés artístico a no ser que sea por "fundamentalismo ideológico y añoranza de la dictadura".