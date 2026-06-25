Subir de noche a lo más alto de la Catedral de Murcia vuelve este verano: el plan barato que deja una de las mejores vistas de la ciudad

Murcia tiene este verano un plan nocturno que pocos pueden resistir. La torre de la Catedral vuelve a abrir sus puertas después del anochecer para que murcianos y visitantes suban hasta lo más alto del perfil urbano de la ciudad, a 90 metros de altura, con las estrellas de fondo y el centro histórico iluminado a sus pies. Una experiencia que mezcla historia, misterio y unas vistas sobre la capital del Segura que no se olvidan fácilmente.

La actividad, que regresa cada verano con gran éxito de participación, se ha convertido en uno de esos planes que los murcianos repiten y recomiendan. Y no es para menos: pocas ciudades ofrecen la posibilidad de coronar uno de sus monumentos más emblemáticos de noche, con guía, y escuchando en directo el repicar de sus campanas históricas desde el mismísimo campanario.

Misterio garantizado en la subida

El recorrido no es una simple subida. Durante la visita guiada, los asistentes atraviesan estancias cargadas de historia y leyenda que sorprenden incluso a los murcianos de toda la vida. Una de las paradas más llamativas es la conocida como la sala de los secretos (también llamada sala del reloj), un espacio con propiedades acústicas sorprendentes. Otra de las joyas del trayecto es el balcón de los conjuros, un rincón con tanto nombre como historia dentro del templo.

Plaza Belluga, donde se puede admirar la fachada principal de la Catedral de Murcia, joya de la ciudad. / L. O.

El punto culminante llega al alcanzar la cima de la torre, donde la panorámica sobre Murcia y su vega se despliega en toda su magnitud. De noche, con la ciudad iluminada y el silencio roto únicamente por las campanas, el momento tiene algo de mágico.

Un plan para toda la familia

La visita está recomendada para todos los públicos y tiene un precio muy asequible: 10 euros por persona, con entrada reducida de 1 euro para los menores de 5 años. Es una apuesta perfecta para hacer en familia y una oportunidad única para que los más pequeños conecten con el patrimonio murciano de una forma que no encontrarán en ningún libro de texto.

Eso sí, hay algunos detalles prácticos que conviene tener en cuenta antes de reservar. Por motivos de seguridad y por las características propias del monumento, no se recomienda el acceso a embarazadas ni a personas con problemas cardíacos o claustrofobia. El acceso combina tramos de rampas con escaleras de caracol, y no está permitida la entrada con carricoches: los bebés deberán ir en mochila de porteo o en brazos.

Mapa de la Catedral de Murcia.

Martes y jueves a las 22.00 horas, con reserva obligatoria

Las visitas se celebran los martes y jueves a las 22.00 horas, y es imprescindible presentarse en la Plaza del Cardenal Belluga con al menos diez minutos de antelación. Las plazas son limitadas, por lo que la reserva anticipada es obligatoria y debe realizarse a través de la web oficial de la Catedral de Murcia: catedralmurcia.org.

La actividad estará disponible hasta el 29 de septiembre, así que el verano murciano tiene fecha de inicio para este plan. Solo queda reservar.