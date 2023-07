Fátima, la vecina de Lorca a cuyo exmarido busca la Policía como presunto autor del incendio en su casa de madrugada, afirma, en declaraciones a La Opinión, que se despertó y vio "mucho humo y una bombona de butano ardiendo por fuera de la puerta". La bombona en cuestión permanecía este viernes por la mañana en la puerta del edificio del Paseo de Los Ángeles donde se produjeron los hechos.

La mujer, de 37 años de edad y madre de tres hijos de 14, 9 y 6 años de edad, indicó que desde hace dos años se encuentra en trámites de separación del que fuera su esposo, debido a que él tenía problemas con el alcohol. Asimismo, relató que este individuo tuvo en vigor una orden de alejamiento de ella, pero la misma expiró hace dos meses. "He estado viviendo con mucho miedo a que hiciera realidad sus amenazas. Nuestros problemas empezaron hace dos años, cuando él empezó a beber. Ahora se ha convertido en una persona a la que ni siquiera reconozco, y temo que pueda ser un peligro para mí y para mis hijos", manifestó.

A las dos de la mañana, prosigue la vecina, un "fuerte olor a humo" la hizo salir de la cama. Su vecino estaba golpeando las paredes para despertarlos y que saliesen de ahí, detalló. "Si los bomberos tardan cinco minutos más, estaríamos muertos", comentó. "El humo era muy espeso y negro, apenas se podía ver, pero cogí a mis hijos y el teléfono móvil y salimos a la terraza. Desde allí llamé a los servicios de emergencias. Si tardan cinco minutos más en venir, hubiéramos muerto entre las llamas", subrayó. Además de los tres hijos de la mujer, en el inmueble había cuatro menores más, siete en total. Les sacaron por la escalera de incendios, por la terraza. Les salvaron la vida.

A casa de su hermana

Al lugar se movilizaron bomberos, agentes de la Policía Local de Lorca, efectivos de la Policía Nacional (cuerpo competente para asumir la investigación) y ambulancias, para atender a las personas. Afortunadamente, nadie precisó ser trasladado a un hospital. Los afectados bajaron a la calle y los sanitarios comprobaron sus constantes vitales para corroborar que estaban bien.

La hermana de Fátima, que vive a pocos metros de allí, se despertó por las sirenas. Salieron a la calle, y vieron que la vivienda era la de sus parientes. "Gracias a Dios vimos que ya habían sido evacuados por los bomberos, así que nos los llevamos a mi casa de inmediato. Mi vivienda solo tiene cuatro dormitorios, y nosotros ya vivíamos aquí seis personas, así que ahora seremos diez. De momento nos apañaremos como sea hasta que ella encuentre una nueva vivienda", explicó esta mujer.

Fátima pide auxilio a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lorca. "Necesito ayuda para encontrar un nuevo hogar y que mis hijos puedan quedarse aquí para continuar sus estudios. Como algunos son todavía pequeños, no puedo trabajar fuera de casa. Hasta ahora, mi ex marido me daba 400 euros al mes para su manutención, pero después de lo que ha ocurrido no sé lo que va a suceder", destacó a este diario.

Dado que el sospechoso de provocar el fuego está plenamente identificado, los investigadores esperan localizarlo y arrestarlo en breve, tanto por un delito de incendio como por saltarse la orden de alejamiento en vigor. No obstante, primero han de citar formalmente a la mujer en dependencias policiales, para que ratifique su declaración por escrito.

Esta misma semana se conocía la condena a 22 años de cárcel para un sujeto, de nombre Rafael, que viajó de San Javier a Valencia en diciembre de 2020 para incendiar un edificio donde creía que estaba viviendo su ex. Las llamas mataron a un niño de 3 años al que él no conocía de nada.