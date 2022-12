La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha desestimado el recurso de apelación de la fiscalía contra la sentencia de la Audiencia Provincial del pasado junio que absolvió al acusado de matar a su tía-abuela en Abarán, Joaquín G.V., declarado no culpable por un jurado popular.

La resolución señala que el jurado consideró que los hechos no estaban suficientemente probados al no haberse demostrado que el acusado hubiera estado en la vivienda el día en que se cometió el crimen, en mayo de 2019. Joaquín insistió siempre en su inocencia, argumentó que aquella noche no salió de casa de sus padres (y que su teléfono así lo acreditaba) y apuntaba que en la mano de la difunta había ADN de otra persona.

Y añade que el veredicto dejó bien claro que llegaba a esa conclusión tras examinar las pruebas practicadas en la vista oral, “de lo que dio explicaciones que permitían identificar con claridad las razones de su convicción”.

Señala que los jurados no consideraron demostrado el delito de asesinato por el que la fiscalía reclamó la prisión permanente revisable ni los de intento de agresión sexual y allanamiento de morada, por los que pidió nueve años de prisión.

La sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, desestima el recurso al que se adhirieron siete familiares de la víctima, que tenía 82 años cuando perdió la vida como consecuencia de un corte en el cuello.