Conducir después de haber consumido bebidas alcohólicas nunca es una buena idea, sea un coche, una bici o un patinete el medio escogido. Este último vehículo fue en el que circulaba un infractor que fue sorprendido y denunciado por la Policía Local de Molina de Segura este jueves. Los municipales lo interceptaban al ver que en el patinete iban dos personas, algo que no está permitido, y es cuando se percatan de que el conductor muestra síntomas de estar ebrio, lo cual corrobora la prueba de alcoholemia.

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, conductor de un vehículo de movilidad personal, acabó denunciado por conducir con una tasa de alcohol de 0,71 mg/l en aire espirado, por ir con otra persona en el patinete y por llevar encima sustancias estupefacientes, algo que los agentes descubrieron al cachearlo. El individuo, no obstante, no fue detenido.

Por otro lado, también en Molina de Segura, el conductor de un coche sí fue arrestado el pasado fin de semana por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, con una tasa superior al triple de la permitida, informan fuentes policiales.

El individuo tendrá que responder ante la Justicia como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.