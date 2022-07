Misma felicidad que transmitía, vía telefónica desde Colombia, la familia de Lady Marcela Vargas, la segunda víctima mortal del acusado. "Llevamos dos años con mucha zozobra, solo buscábamos que se hiciera justicia y hoy se ha hecho justicia", confesó Fabio, padre de la joven asesinada a los 26 años.

El hombre recuerda que su hija se vino a España el 17 de abril de 2019 "porque soñaba con comprarse una casa para traerse con ella a sus hijos y darle un futuro digno a los niños", que ahora tienen ocho y seis años, y que viven con sus abuelos maternos. "Los niños saben que su madre esta en el cielo pero la niña, en ocasiones, se echa a llorar, y siguen preguntando que cuando volverá2, confiesa el abuelo de los pequeños.

El mismo día de su muerte –el cadáver de Lady Marcela fue hallado el 15 de junio de 2019 en una casa de citas de la avenida de La Plata– Fabio recuerda que su hija les llamó "muy feliz porque había empezado a arreglar los papeles". "La niña estaba tan feliz y se encontró con la muerte", lamenta el padre de Lady Marcela. "Al día siguiente nos llamaron y nos dijeron que la habían encontrado muerta en su apartamento, fue devastador".

"Somos gente humilde que tratamos de sacar adelante a los niños", explica el padre, quien desde ayer dentro del dolor de haber perdido a una hija, "ahora estamos felices porque gracias a los doctores Isabel y Juan Carlos hoy se ha hecho Justicia por el bienestar de todas las mujeres, y todas las personas porque además era narco y hacía daño a toda la sociedad", puntualizó Fabio.

"Objetivo cumplido, la prisión permanente revisable cabe sí, sí o sí"

"Objetivo cumplido". Esa fue la primera reacción del letrado de la acusación Juan Carlos Navarro, que representa a dos de las víctimas fallecidas y a otras cuatro de las supervivientes, tras conocerse el veredicto del jurado. "Todo lo que pedíamos ha salido. Todos los delitos, respecto de todas las mujeres han salido tal y como lo solicitamos, ahora solo faltan las penas".

Al ser preguntado por las mismas, Navarro fue contundente, "la prisión permanente revisable cabe sí, sí o sí". Según explicó, se le podría aplicar por dos supuestos, «uno porque hay un delito contra la intimidad sexual subsiguiente del delito contra la vida», y segundo porque además hay más de dos asesinatos probados, circunstancia que también contempla el artículo para aplicar la prisión permanente revisable.

Por su parte, Isabel Carricondo, letrada de una de las víctimas que sobrevivieron al intento de asesinato del acusado, declarado probado por el jurado, destacó el trasfondo que supone dicho veredicto de culpabilidad en los términos expuestos. "A partir de ahora las mujeres que pertenecen a determinados grupos sociales se van a atrever a denunciar. Ese creo que es el trasfondo más importante, aparte del veredicto, que es intachable", remarcó Carricondo ante los medios.

Igual de satisfechos se mostraron también los letrados de la acusación Pilar Jové, abogada de la Madre de Marta Calvo, y Vicente Escribano, abogado de una de las supervivientes. "Las pruebas han sido contundentes y lo he repetido en muchas ocasiones. No había pruebas de descargo, no había un informe pericial contradictorio, no había alegaciones... Más allá de negar los hechos, no se daba una versión alternativa", argumentó Jové.

"Entendemos que al final hemos conseguido trasladar al jurado nuestra versión de los hechos, que era ni más ni menos coincidente con la de los investigadores", añadió Jové, quien quiso agradecer la labor de la Guardia Civil, "porque sin el trabajo que hicieron habría sido imposible llegar a este veredicto", así como a los medios de comunicación.

Un hito de la Justicia española

Respecto a la actitud de Jorge Ignacio Palma durante la lectura del veredicto, Juan Carlos Navarro incidió en que estuvo "impasible, como si la cosa no fuera con él". "Mantenía el mismo perfil que ha mantenido durante el juicio, frío y calculador", apuntó. Asimismo le letrado destacó que este veredicto es "un hito" de la Justicia española porque era muy complejo, con cerca de 700 preguntas y quiso elogiar "la dedicación y concentración" de los miembros del jurado.