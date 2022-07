Arranca el juicio del crimen de Atalayas: "Dime algo, tía, maté a ese 'man', tengo miedo, tengo a la Policía aquí fuera"

"Fui culpable", empezó diciendo Carlos Andrés R.P., de 28 años de edad, que se sienta este viernes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia por matar de una cuchillada al joven militar Gabriel Gonzalo en una discoteca de Atalayas en el que fue el primer crimen del año 2020. Una ambulancia trasladó a la víctima aún con vida al Reina Sofía de Murcia, hospital en el que fue operado, aunque, debido a la gravedad de las lesiones, finalmente falleció. Murió "por herida de arma blanca en región abdominal por rotura de aorta abdominal, pese a los intentos médicos para salvarle la vida en el centro sanitario".

Tal y como explicó la fiscal, Mª Luisa Fernández-Delgado, a los miembros del jurado popular, no hay duda de que Carlos Andrés mató a Gabriel Gonzalo, ya que él mismo lo admite: lo que hay que determinar es si fue homicidio o asesinato. La fiscal cree que es lo segundo, que hubo "alevosía", que Gabriel "tuvo la mala suerte de coincidir con la expareja del acusado". "Era una persona que era militar, sin ningún problema, llega el acusado con un cuchillo y se lo clava, no hubo ninguna posibilidad de defensa".

"No se le dio ninguna oportunidad de defenderse: fue un gesto de engaño, voy a darte la mano y te acuchillo", remarcó, por su parte, el abogado de la acusación particular, José Mª García-Ripoll. "Solicitamos la pena de 25 años", subrayó.

La abogada defensora, Mª Dolores Hernández Prieto, por su parte, pide cinco años de cárcel por el homicidio, ya que alega que Carlos iba perjudicado por la ingesta de alcohol. "Esta parte nunca ha negado la existencia de un fallecimiento y de unas lesiones por parte de mi defendido", apuntó la letrada. Pero "Carlos Andrés no era del todo consciente de los hechos que cometía porque estaba bajo la influencia de drogas tóxicas y alcohol: era fin de año, estuvo toda la noche de fiesta".

Hernández Prieto aseguró que su cliente ha hecho "un esfuerzo enorme" para "reparar el daño" de forma económica, dando mil euros a los parientes de su víctima. Ahora, el sujeto "está sometido en prisión a un programa semanal para la rehabilitación de alcohol y cocaína, que inició al entrar en prisión y que sigue hasta el día de hoy".

"Me fumé mi porro andando, me hice unas rayas en mi móvil y me dejé un poco. Me drogo desde los 15 años o por ahí"

A continuación comenzó el interrogatorio del acusado. "Buenos días a toda la sala", empezó el sujeto. "Fui culpable", continuó, cuando la fiscal le preguntó qué tenía que decir. A la discoteca acudió buscando a Thifany, su pareja, con la que discutió "y decidí irme". Se da la circunstancia de que esta mujer estaba celebrando el Año Nuevo en la mesa de Gabriel y de sus amigos. "Yo estaba enfadado porque mi pareja no me cogía el teléfono y no sabía dónde estaba", así que empezó a mandar WhatsApp, a las cuatro de la mañana, mientras "salí solo para intentar conseguir droga. Y, de la zona de la universidad, me fui a Atalayas. Iba un poco perdido y no sabían dónde estaban ellas".

Luego vivió "una trifulca" con una persona, otro chico, de nombre Jhon. Le golpeó con el cuchillo y después, en el interior de la discoteca, vio a Gabriel y "entré y lo apuñalé". Conocía a su víctima "de vista".

"Que me metan preso, tú y tu cuñada, hija de puta", se escucha en un audio, que mandó el sujeto esa madrugada y que fue reproducido este viernes en la sala. "Se me ve un poco mareado", comentó Carlos Andrés. Acto seguido, otro audio, a su hermana: "Me han dicho que se ha muerto un 'man'. No me acuerdo de nada". Ese mensaje es de "cuando me levanté". "Un amigo me mandó un audio, me levanté y no me acordaba de nada". Después, más mensajes a su hermana: "Dime algo, tía, maté a ese 'man', tengo miedo. Háblame, tengo a la Policía aquí fuera", fue leyendo la fiscal. El acusado admitió que lo había escrito él.

Sangre en la pista de baile

Tiene claro la Fiscalía, que pedía penas que suman 29 años y medio para el sujeto, que aquella noche la hermana de Carlos Andrés compartió mesa durante un rato con el militar, para celebrar el Año Nuevo, y que horas después el procesado "abordó amigablemente a Gabriel Gonzalo, el cual le dio la mano en señal de saludo, aunque por cortesía puesto que ambos apenas se conocían, procediendo el acusado de un modo rápido y sin que la víctima lo esperara a clavarle un cuchillo que portaba en el abdomen ante lo cual Gabriel dio un salto hacia atrás , saltando sobre una mesa para huir del agresor, manifestando 'me han apuñalado', sacando los amigos de la víctima a éste a la calle donde lo tumbaron e intentaron taponarle la herida, dando aviso inmediato a los servicios médicos".

Además, Carlos se peleó en la calle con Jhon. "Me estoy acordando de ti, tú no sabes quién soy yo", le dijo, a lo que Jhon le respondió: "Y tú no sabes quién soy yo", ante lo cual "sin mediar más conversación, el acusado arremetió contra él golpeándole varias veces con el objeto cortante que llevaba, defendiéndose Jhon con los brazos, causándole una herida incisa en brazo derecho y mano izquierda", detalla el Ministerio Público.

La abogada defensora, en su turno de preguntas, preguntó a Carlos sobre qué hora salió de casa de su madre y "yo quería consumir, y que no me vean, me fui yo solo y, cuando yo iba hasta arriba, decidí llamar a mi pareja y no me contestaba, no me contestaba". Con su hermana y su pareja "había quedado de vernos en Atalayas".

Tomó "cocaína" y "fumé porros por la mañana, muchos". "La persona a la que compré la cocaína me dio un trozo de papel que llevaba unas gotas. Luego me trajo la cocaína, pagué, me fumé mi porro andando, me hice unas rayas en mi móvil y me dejé un poco". Está drogándose "desde que tenía quince años o antes".