El fiscal pide internar 15 años al hombre que mató a su hermana en Churra

La Fiscalía, tras ver las conclusiones del forense que dicen que el acusado presenta una grave alteración psíquica, estima que se trata de una persona inimputable por su enfermedad mental, aunque haya indicios claros de que fue quien acabó con la vida de la mujer en una vivienda de la citada localidad murciana en el estío de hace dos años.

Por tanto, el Ministerio Público aboga por la «absolución y la imposición de la medida de seguridad de internamiento en establecimiento psiquiátrico adecuado a la enfermedad que padece el acusado por tiempo de 15 años, establecimiento del que no podrá salir sin la autorización del tribunal sentenciador», tal y como detalla en su escrito.

Francisco V. M. vivía en la calle Arizona con su madre, y fue en esa casa donde se produjo el crimen, en agosto de 2020, en una de las visitas que la víctima, una mujer llamada Gloria, de 47 años y madre de dos hijos, solía hacer a su progenitora. Gloria recibió más de 30 puñaladas en órganos vitales, como el corazón o el pulmón, que le atravesaron la arteria aorta y le ocasionaron la muerte.

El viudo de la víctima, que se ha personado como acusación particular en la causa, quiere que el hombre pase 20 años en la cárcel y, si lo declarasen incapaz, 18 en el psiquiátrico penitenciario. También solicita 190.000 euros en concepto de indemnización.

La defensa del acusado, por su parte, considera que «al no ser responsable de los hechos denunciados, no procede el pago de responsabilidad civil alguna».

Cuando fue llevado al Juzgado de Guardia, Francisco contó que solía discutir con su hermana porque ella tenía la costumbre de lavar la ropa en casa de la madre de ambos, y él temía que la mujer, de más de 90 años, pudiese contagiarse de coronavirus.

La Biblia y Paulo Coelho

Que Francisco podría padecer problemas mentales algo que los investigadores de la Policía Nacional tuvieron presente desde el primer momento. En sus redes sociales, el vecino subía textos del Antiguo Testamento (‘yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados’, del Libro de Isaías) y del Nuevo, y escribía textos religiosos. Junto al Padre Nuestro, por ejemplo, aconsejaba: «Examina tu corazón: vives con resentimientos, celos, rencores, sentimientos negativos... ¿te cuesta perdonar? Dios no se cansa de perdonar, no te canses tú».

Asimismo, apuntaba que es preferible «morir antes que pecar», y que «las tentaciones están presentes en todo momento, nuestra alma es débil y cae; pero, con la fortaleza y gracia de Dios, con su fuerza, salimos vencedores en esta batalla espiritual». El hombre, que llevaría años interesado por la religión, también copiaba trozos del Apocalipsis junto a fotos de su propio rostro, y publicaba citas de Paulo Coelho.